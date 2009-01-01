Опубликован перехват разговора Захарченко о захвате украинских предприятий на Донбассе

Боевики планируют по указанию российских кураторов использовать ситуацию с блокадой для т.н. "национализации" предприятий.
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
Сообщается, что истинные намерения террористов относительно использования торговой блокады ОРДЛО доказывают перехваченные разговоры главаря ДНР Захарченко с начальником управления внутренней и внешней политики администрации Трапезниковым.
"Переговоры показывают, что верхушка террористической организации ДНР на самом деле заинтересована в этой блокаде, и доказывают искусственность соответствующих "ультиматумов" украинской власти", — сказано в сообщении.
В СБУ отмечают, что боевики планируют по указанию российских кураторов использовать эту ситуацию для т.н. "национализации" предприятий, которые остались на временно оккупированных террористами территориях.
"Именно эти намерения были объявлены в заявлении, которое они обсуждали в перехваченном разговоре", — говорится в сообщении.
Запись разговора обнародована 28 февраля на канале Службы безопасности Украины в Youtube.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики только сейчас начали выдвигать какие-то требования о прекращении блокады.