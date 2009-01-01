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Опубликован перехват разговора Захарченко о захвате украинских предприятий на Донбассе

Сегодня, 20:14

Боевики планируют по указанию российских кураторов использовать ситуацию с блокадой для т.н. "национализации" предприятий.

Захарченко
Главарь ДНР Александр Захарченко Reuters
В Службе безопасности Украины считают, что террористы на Донбассе хотят использовать блокаду ОРДЛО для так называемой "национализации" предприятий, которые остались на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что истинные намерения террористов относительно использования торговой блокады ОРДЛО доказывают перехваченные разговоры главаря ДНР Захарченко с начальником управления внутренней и внешней политики администрации Трапезниковым.

"Переговоры показывают, что верхушка террористической организации ДНР на самом деле заинтересована в этой блокаде, и доказывают искусственность соответствующих "ультиматумов" украинской власти", — сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что боевики планируют по указанию российских кураторов использовать эту ситуацию для т.н. "национализации" предприятий, которые остались на временно оккупированных террористами территориях.

"Именно эти намерения были объявлены в заявлении, которое они обсуждали в перехваченном разговоре", — говорится в сообщении.

Запись разговора обнародована 28 февраля на канале Службы безопасности Украины в Youtube.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики только сейчас начали выдвигать какие-то требования о прекращении блокады.

Теги:  
Донбасс, блокада, боевики, Захарченко, СБУ
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