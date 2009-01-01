Опубликован перехват разговора Захарченко о захвате украинских предприятий на Донбассе

Боевики планируют по указанию российских кураторов использовать ситуацию с блокадой для т.н. "национализации" предприятий.

Главарь ДНР Александр Захарченко Reuters

Службе безопасности Украины считают, что террористы на Донбассе хотят использовать блокаду ОРДЛО для так называемой "национализации" предприятий, которые остались на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что истинные намерения террористов относительно использования торговой блокады ОРДЛО доказывают перехваченные разговоры главаря ДНР Захарченко с начальником управления внутренней и внешней политики администрации Трапезниковым.

"Переговоры показывают, что верхушка террористической организации ДНР на самом деле заинтересована в этой блокаде, и доказывают искусственность соответствующих "ультиматумов" украинской власти", — сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что боевики планируют по указанию российских кураторов использовать эту ситуацию для т.н. "национализации" предприятий, которые остались на временно оккупированных террористами территориях.

"Именно эти намерения были объявлены в заявлении, которое они обсуждали в перехваченном разговоре", — говорится в сообщении.

Запись разговора обнародована 28 февраля на канале Службы безопасности Украины в Youtube.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики только сейчас начали выдвигать какие-то требования о прекращении блокады.