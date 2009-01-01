Отогнали огнем из гранатометов. У Авдеевки силовики дали боевикам по зубам

Группа оккупантов пыталась скрытно зайти во фланг передовым позициям сил АТО.

Боевик с ручным гранатометом, иллюстрация Reuters

Накануне установления, который должен был наступить с 20 февраля, боевики и российские военные после недолгого периода некоторой деэскалации напряженности вновь продемонстрировали резкую активизацию.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Поданным военного эксперта, на участке Пески — Авдеевка происходили "традиционно" массированные миномётные обстрелы со стороны оккупантов из 120-мм и 82-мм миномётов, комплексное применение станковых гранатомётов (типа АГС-17 и СПГ-99М) с крупнокалиберными пулемётами.

А на участке между загородным комплексом "Царская охота" и воздушным стволом шахты Путиловская произошло боестолкновение, группа оккупантов (до десяти человек) пыталась скрытно зайти во фланг передовым позициям сил АТО, была обнаружена и после непродолжительного огневого контакта с применением ручных гранатомётов отошла под огнём боевого охранения ВСУ на исходный рубеж.

Напомним, вчера, 19 февраля, боевики снова сорвали режим "тишины" и 62 раза обстреляли позиции ВСУ.