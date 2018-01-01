Отставка Супрун стала ближе: Комитет Рады сказал свое слово

Причиной потенциального увольнения назван срыв программы госзакупок лекарств в 2016 году и его последствия.

Комитет Рады поддержал отставку Супрун. УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину об увольнении Ульяны Супрун с поста и.о. министра здравоохранения.

"Только что Комитет ВР по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил проект Постановления Верховной Рады Украины №5642 об обращении к Кабмину относительно увольнения с должности министра здравоохранения и выразил ей недоверие", – сообщила председатель Комитета Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

По ее словам, в проекте постановления причиной названа острая общественная напряженность, которая возникла в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году. Она отметила, что это имеет признаки служебной халатности.

"Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения — гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине — профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работу правительства в части охраны здоровья также было признано Комитетом неудовлетворительной", – добавила Богомолец.

Ранее Супрун прокомментировала информацию о своей отставке тремя словами. В тот раз исполняющая обязанности министра здравоохранения опровергла информацию ряда СМИ.

Напомним, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль натравил Генпрокуратуру на Минздрав. Министерство социальной политики запрашивало документы, подтверждающие поставку вакцин в качестве гуманитарной помощи.