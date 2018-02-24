"Дремучий непрофессионализм". Москаль натравил Генпрокуратуру на Минздрав

Все необходимые документы, связанные с полученными Закарпатьем от Венгрии вакцинами от кори, паротита и краснухи, направлены в Генпрокуратуру, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Все материалы на получение Закарпатьем вакцины я направляю для независимой проверки в Генеральную прокуратуру Украины — пусть она сделает выводы о правильности действий ОГА и Минздрава. И привлечет Минздрав к ответственности за дремучий непрофессионализм и преступную бездеятельность, в результате которой мы вынуждены спасать своих граждан за счет гуманитарной помощи", — сказано в сообщении на сайте Москаля.

Кроме того, он также отметил, что Министерство социальной политики запрашивает документы, подтверждающие поставку вакцин в качестве гуманитарной помощи.

"Вчера, 23 февраля из Минсоцполитики поступило письмо о срочном предоставлении документов по принятию решения о признании гуманитарной помощью вакцины против кори в 2017-2018 годах. Кроме того, из неофициальных источников мне стало известно, что Госпогранслужба тоже взялась проверять доставку Венгрией вакцин против кори", — написал Москаль.

Напомним, ранее Москаль жестко ответил на заявление Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом. Он подчеркнул, что Супрун "прививка нужна от глупости" и назвал и.о. министра "е**нутой".

Позднее премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от Москаля извиниться за оскорбления, произнесенные в адрес Супрун.