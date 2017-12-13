Супрун прокомментировала информацию о своей отставке тремя словами

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о том, что не уходила в отставку.

Таким образом она опровергла ранее распространенную информацию СМИ о том, что якобы уже написала заявление с просьбой о своей отставке.

"Отставка? Не дождетесь", — написала Супрун в своем микроблоге Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что на место Супрун прочат ее близкого соратника — заместителя министра здравоохранения Павла Ковтанюка.