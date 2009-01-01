"Перепутал Петлюру с Бандерой". Журналист потроллил знания Путина об истории

Знания президента России об истории Украины явно желают оставлять много лучшего, подчеркнул Киселев.

Владимир Путин Reuters

В ходе выступления перед "Валдайским клубом" президент РФ Владимир Путин , говоря об Украине, всегда старается пометить эту тему ядовитыми маркерами.

Об этом пишет российский журналист Евгений Киселев в материале на "Обозревателе".

Он отметил, что Путин так поступил и на сей раз, вдруг заговорив о давно канувшей в лету исторической фигуре Симона Петлюры: "Сейчас вот установили памятник Петлюре. Этот человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны".

"А вот тут остается только руками развести. Знания президента России об истории Украины явно желают оставлять много лучшего. Начнём с того, что антисемитизм Петлюры и его сторонников это большой вопрос, вокруг которого до сих пор идут споры между серьёзными историками. Да, действительно, во времена правления Петлюры были еврейские погромы. Но организовывал ли их лично Петлюра и одобрял ли он их — вот по этому поводу единства мнений точно не существует, потому что есть свидетельства абсолютно об обратном.

И, кроме того, Симон Петлюра уж точно не был историческим деятелем времен войны. Ясно ведь, что Путин говорит не о гражданской войне, а о Второй мировой — ну, возможно, он перепутал Петлюру с Бандерой", — отметил журналист.

"И последнее — действительно, в годы Гражданской войны по Украине прокатилась война жестоких еврейских погромов. Но кто только тогда их не устраивал — и белые, и сторонники Батьки Махно, и другие представители захлестнувшей Украину атаманщины, и даже красные, — да-да, красные конники будущего маршала Будённого. Так что вешать все это на Петлюры, по крайней мере, антиисторично.

Но, впрочем, что говорить о качестве исторических знаний президента, если у нас министр культуры все-таки доктор исторических наук, то какие могут быть претензии к его президенту?", — добавил Киселев.

Напомним, ранее российский блогер Александр Тверской прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинский народ он считает "братским" и частью русского народа, сказанные им во время заседания клуба "Валдай".