Политолог предположил, зачем Порошенко звонил Путину на День Валентина

Со стороны Порошенко, это был психологический прием – выразить сочувствие, а затем переходить к важным переговорным темам,

Петр Порошенко и Владимир Путин. Reuters

Политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предположил, что главной темой телефонного разговора президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина стал обмен заложниками. А выразить соболезнования об авиакатастрофе – это формальный повод.

По мнению Фесенко, со стороны нашего президента это был психологический прием – выразить сочувствие, а затем переходить к важным переговорным темам, пишет Новое время.

Политолог напомнил, что ранее в Министерстве иностранных дел Германии выразили недовольство тем, что обе стороны конфликта не показывают достаточных усилий в выполнении Минских договоренностей. Это были сигналы Москве и Киеву проявлять больше активности в переговорном процессе.

Фесенко также отметил, что через несколько дней в Мюнхене должна состояться встреча министров иностранных дел стран Нормандской четверки. Фактически, речь идет о возобновлении переговоров в нормандском формате. Порошенко тоже туда едет и, наиболее вероятно, будет встречаться с немецкими и американскими руководителями.

По его словам, "Украина инициирует обмен украинских граждан, которые находятся в России. Ведь тот большой обмен, который состоялся в декабре, касался тех, кто находился в Луганске и Донецке. А тем временем количество наших граждан, задержанных в России, за последние несколько месяцев увеличилось. Там есть двое наших пограничников, плюс существует проблема Сущенко. И, насколько я понимаю, продолжаются переговоры по освобождению Сенцова и Кольченко, хотя здесь ситуация очень непростая".

Он также отметил, что не известно станет ли этот разговор эффективным.

"Все зависит от настроений, желаний, интересов и требований Путина. К большому сожалению, в данном случае возможности украинской стороны существенно ограничены. Поэтому нельзя сказать, будет ли эффект. Следует действовать по принципу "вода камень точит". Хотя бы попробовать".

Ранее в вопросах обмена мы действовали через посредников: немцев, Волкера и так далее. Через Медведчука тоже передавали сигналы, но он свою роль в процессе разблокирования обмена заложниками по Донбассу уже сыграл. Возможно, именно немцы подали Порошенко идею с телефонным разговором. А может, Медведчук намекнул, что Путин ждет, когда ему позвонят.

Такая психология россиян – они же "большие". Иногда не надо бояться к ним обращаться. Да, в политике имеют место статусные игры: кто кому первый позвонит. Но ради результата, или хотя бы шансов на его получение, нужно преодолевать такие психологические препятствия", — считает Фесенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.