"Телефонный разговор состоялся". Порошенко созвонился с Путиным - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко 12 февраля позвонил главе РФ Владимиру Путину.

Беседа была продолжительной и состоялась по инициативе украинской стороны, сообщает Зеркало недели со ссылкой собственный источник.

По словам информатора, поводом для телефонного разговора стала очередная годовщина подписания Минских договоренностей.

В пресс-службе Администрации президента подтвердили факт разговора между украинским и российским президентами.

"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскму формату и американскими союзниками", - сказали на Банковой.

Напомним, ранее у Путина сообщали, что 12 февраля президент РФ также провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.