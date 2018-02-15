"Состояла из двух частей": Порошенко раскрыл содержание беседы с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, о чем шла инициированная им телефонная беседа с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы государства, стороны в основном обсуждали обмен пленными и размешение миротворческого контингента ООН на Донбассе, цитирует Порошенко Укринформ.

"Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая – то, что было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам, как воздух, нужны миротворцы", – заявил Порошенко.

Он также отметил, что важной темой в переговораъ стал обмен заложниками. По словам президента, обсуждались конкретные детали: списки, конкретные фамилии тех, кого Украина должна вернуть с оккупированных территорий, так и тех, кого планируется вернуть из России.

"Мы ни в коем случае не можем остановиться на пути освобождения наших заложников", – подчеркнул президент.

Накануне в Кремле подтвердили, что в понедельник, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между главами государств Украины и России.