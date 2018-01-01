Политолог рассказал, где "лежит ключ" решения проблемы на Донбассе

Реалистичного плана решения проблемы на Донбассе сейчас нет, заявил Константин Бондаренко.

Политолог рассказал о решении проблемы на Донбассе фото: zik.ua

Для решения проблемы на Донбассе украинским властям придется пойти на прямой диалог с представителями "ДНР" и "ЛНР".

"Реалистичного плана сейчас нет ни у МВД, ни в Украине в целом нет видения того, как вернуть территории, которые мы на сегодняшний день не контролируем", - заявил политолог Константин Бондаренко.

По его мнению, ключ от мира на Донбассе лежит в Кремле и в Белом доме, и ситуация будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между США и Россией.

"Все прекрасно понимают, что то, что происходит на Донбассе — это экстраполяция напряжения и враждебности, которые на протяжении длительного времени существуют между Россией и США. Украина, заняв проамериканскую позицию, и так называемые республики — "ДНР" и "ЛНР", которые находятся под фактическим протекторатом России, они на сегодняшний день не могут ступить и шагу без того, чтобы не согласовать свои шаги с кураторами за границей", — добавил Бондаренко в комментарии телеканалу "112 Украина".

Напомним, ранее старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд заявил, что президент России Владимир Путин с удовольствием отдал бы захваченную часть Донбасса, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram