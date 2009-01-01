Польша остается хорошим "адвокатом Украины в Европе", невзирая на все выбрыки — Чорновил

Чорновил также считает, что "размер и значение польской адвокатуры для Украины в Евросоюзе кардинально изменились".

Польша, несмотря на провокационные заявления главы МИДа Витольда Ващиковского , продолжает хорошо и абсолютно лояльно по отношению к нашему государству выполнять функции "адвоката Украины в Европе".

Такое мнение высказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, комментируя ситуацию в украинско-польских отношениях для "Главреда".

"Ультрарадикалы много кричат внутри Польши. Но все, что происходит в пределах Евросоюза и НАТО, — в этом плане Польша не отказалась ни от одной из своих позиций и выполняет их совершенно полноценно. Потому здесь к Польше нет вообще никаких претензий. И я не вижу оснований ожидать, что это изменится в будущем", — говорит эксперт.

По словам, Чорновола, поведение Ващиковского, если его сейчас не уберут с должности, конечно, может несколько навредить. Потому что в ЕС многие вопросы решаются на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Между тем, аналитик надеется, что "его отставка (Ващиковского — ред.) состоится, потому что он нанес такой удар по политике Польши, что это вряд ли сможет вытерпеть власть".

По мнению Чорновола, "размер и значение польской адвокатуры для Украины в Евросоюзе кардинально изменились".

"После прихода к власти партии Качиньского оценка Евросоюзом Польши начала несколько шататься. Катастрофа под Смоленским и гибель президента в некотором смысле остановили процесс маргинализации внешней политики Польши, как бы цинично это ни звучало. До этого отношение к Польше в Европе, мягко говоря, портилось: Ярослав Качиньский раскручивал серьезную антинемецкую кампанию и кампанию против органов Евросоюза, прозвучало их жесткое заявление о мигрантах, некоторые ксенофобские вещи. Все это начало вредить, но еще было куда ни шло. А дальше включились серьезные действия польского МИДа и нагнетание конфликтов в пределах ЕС.

Это плохо, потому что, невзирая на все выбрыки нынешней внешней политики Польши, она остается действительно хорошим "адвокатом Украины", вот только сделать она на сегодняшний день толком ничего не может", — говорит Чорновил.

Политический аналитик считает, что Польша теряет свою значимость в ЕС.

"Потому что ее голос стал намного слабее в европейских структурах после скандалов, которые поляки учинили по внутренним европейским вопросам — начиная мигрантами и заканчивая европейским бюджетом. Все это свело польскую политику в пределах ЕС к абсолютному минимуму", — подчеркнул эксперт.

Чорновил заявил, что сегодня главным адвокатом Украины в Европе является не Варшава, а Берлин.

"Украина уже давно вышла на прямой контакт с Берлином. И сегодня главным адвокатом Украины в Европе, правда, намного более придирчивым к украинской власти, является не Варшава, а Берлин. Польская адвокатура также остается, но ее значение не стоит преувеличивать — оно сейчас не велико", — подытожил Чорновил.

Напомним, ранее Чорновил отмечал, что правящие структуры Польши за счет Украины пытаются решить свои внутренние политические проблемы.

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фото: dpchas.com.ua