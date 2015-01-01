Польза "минского формата". Почему военный путь чреват огромными рисками для Украины

Пути решения проблемы разные, но не все нам подходят, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

Несмотря на то, чтоне выполняются, они помогают уменьшить масштаб боевых действий, а соответственно — и количество жертв, на Донбассе.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде".

"Переговоры и в "минском", и в "нормандском" формате уменьшают риски большой войны. Война есть, но "малой интенсивности", без изменения линии фронта и с меньшими жертвами. Собственно, это и есть эффект переговоров", — говорит политолог.

По его словам, "Минск" не принес нам мира, но уменьшил масштабы войны: "Что касается путей решения проблемы — они разные, но не все нам подходят. Например, военный путь. Он чреват для нас огромными рисками".

"В нынешнем виде Минские соглашения вряд ли можно реализовать, особенно их политическую часть. Но если противоположная сторона пойдет на конструктивные компромиссы, то постепенно можно выйти на реальное прекращение огня. Но, к сожалению, это зависит от воли и действий России", — посетовал Влад.

Комментируя вопрос о том, какая выгода пророссийским боевикам на Донбассе обстреливать украинские позиции сразу после договоренностей, и есть ли смысл регулярно объявлять "режимы тишины", если они ни разу не выполняются, Владимир Фесенко заметил: "И объявления, и нарушения "режима тишины" — это уже традиционная ситуация. Перемирие обычно объявляют накануне различных праздников или начала учебного года. Иногда частично режима тишины соблюдаются. Интенсивность обстрелов может снижаться. Поэтому определенный смысл в таких действиях есть".

"Почему нарушают? Есть психологические причины — происходят выбросы агрессии или проявления мести за погибших и раненых. Иногда есть и тактические соображения, как в боях на Светлодарской дуге", — подытожил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Напомним, ранее политолог рассказал, почему стена между Украиной и ЛДНР не решит проблему Донбасса.

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