Порошенко сожалеет, что война на Донбассе еще очень далека от завершения

Президент заявил, что в 2015 году никто в мире не поддерживал инициативу Украины о вводе "голубых касок" на Донбасс.

Петр Порошенко в Авдеевке. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что война на Донбассе еще очень далека от завершения.

Об этом он сообщил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве, пишет УНИАН.

"К сожалению, война еще очень далека от завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля", — заявил глава государства.

Порошенко отметил, что "если в 2015 году, когда я выдвинул инициативу о вводе "голубых касок" миротворцев на Донбасс для обеспечения устойчивого и надежного мира как первого этапа возвращения украинского суверенитета на Донбасс, никто в это не верил".

"Кстати, никто в мире нас не поддерживал. Сегодня, когда я недавно вернулся с сессии Генассамблеи ООН — мы имеем твердую поддержку наших партнеров", — подчеркнул президент.

Стоит отметить, что в предвыборном заявлении Порошенко обещал закончить войну на Донбассе за две недели.

Напомним, народный депутат Борислав Береза отметил, что оккупированный Донбасс уже в следующем году может вернуться в Украину.

Ранее нардеп, командир "Украинской добровольческой армии", бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош говорил, что Украина сможет достаточно быстро вернуть подконтрольные противнику часть востока страны.

Читайте также по теме мнения экспертов: Президентское видение реинтеграции Донбасса: способствует ли закон возвращению территорий?