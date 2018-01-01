Порошенко ввел в действие новые санкции против России и продлил старые

Президент одобрил решение СНБО об ограничительных мерах.

Петр Порошенко одобрил введение новых санкций против России УНИАН

Президент Петр Порошенко своим указом (№126/2018) ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых и продлении старых санкций в отношении Российской Федерации

Контролировать выполнение решения должен секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — отмечается в документе.

Напомним, в начале мая СНБО на заседании поддержал введение персональных экономических и других санкций в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также которых ограничительными мерами наказали власти США и стран Евросоюза.

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