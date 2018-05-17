Трамп поручил подготовить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить доклад по введению санкций в отношении Российской Федерации за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Американские чиновники должны выполнить одно из положений закона об оборонном бюджете Штатов на 2018 год, которое прописано в подразделе 1244(c), говорится на сайте Белого дома.

Подраздел документа называется "Доклад по плану введения дополнительных санкций против России", его должен был подготовить американский лидер.

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Напомним, в 2014-м году США приняли решение ввести санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины, страна их расширяла и продлевала. Штаты согласились ослабить ограничительные меры только после выполнения РФ Минских соглашений по Донбассу.