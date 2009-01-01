Путину пока нужен имидж "крутого парня". Социолог объяснила, когда вернется Крым и Донбасс

Урегулирование конфликта на Донбассе, в первую очередь, зависит от России и давления на нее Запада, отметила социолог.

Украинцы не смирились с потерей Крыма и оккупированной частью востока Украины. Однако одинаковых решений в возвращении этих территорий не будет. Ситуация с полуостровом и Донбассом по-разному воспринимается в нашей стране и РФ. "Крым-наш" поддерживает большое количество россиян и о том, что полуостров — это РФ, постоянно говорят российские власти, в отличие от Донбасса, о котором в Москве заявляют, что это — Украина.

Такое мнение высказала известный социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время чата для "Главреда".

"Украинцы не смирились с потерей Крыма. А урегулирование конфликта на Донбассе, в первую очередь, зависит от России и давления на нее Запада", — отметила социолог.

По ее мнению, до президентских выборов в России не стоит ожидать радикальных изменений, поскольку президенту РФ Владимиру Путину "следует поддерживать имидж "крутого парня". Но после выборов, думаю, Россия будет постепенно отходить от Донбасса, пытаясь сохранить лицо, потому что Донбасс ей обходится слишком дорого и не приносит особой пользы.

Ситуация с Крымом существенно отличается, отметила социолог.

"Крым-наш" поддерживает 80% населения России, в отличие от Донбасса. О том, что Крым — это Россия, постоянно говорят руководители РФ. А о Донбассе они, наоборот, постоянно говорят, что это — Украина. Хотя Украина объединяет эти два вопроса, для России они разные, поэтому, наверное, одинаковых решений здесь не будет. Шансы на возвращение Крыма в ближайшие десять лет Вы сами называете призрачными", — заявила она.

Бекешкина также отметила, что согласно данным опросов, большинство украинцев убеждены, что ради мира на Донбассе нужны компромиссы, однако те конкретные компромиссы, которые предлагает Россия, оказываются для украинцев неприемлемыми.

Что касается отношения украинцев к вступлению в ЕС и НАТО, то его изменил не Майдан, а агрессия России, из-за которой восточный вектор просто рухнул. И сейчас большинство поддерживает не только вступление в ЕС, но и в НАТО, подчеркнула Бекешкина.

Напомним, экс-депутат Госдумы Константин Боровой объяснил, как заставить Кремль вернуть Крым и Донбасс.