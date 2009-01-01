Россия покинет Донбасс после "грязного дембельского аккорда" — ветеран АТО

Украинцы увидят, когда РФ решит закончить операцию на востоке страны, считает Колесников.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Верным признаком того, чторешит закончить военную операцию на Донбассе будет обстрел украинцев по всей линии фронта.

Об этом ветеран АТО, военный эксперт Юрий Колесников рассказал в комментарии "Обозревателю".

По мнению аналитика, массированная атака станет грязным дембельским аккордом РФ.

"Вы увидите, когда они решат закончить операцию на Донбассе. Верным признаком будет момент, когда Россия начнет обстреливать нас по всей линии фронта", — отметил он.

Ранее политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская говорила, что Москва может грозить Киеву разворачиванием широкомасштабного наступления на востоке Украины, но красивого выхода из войны на Донбассе для России нет.