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Россия покинет Донбасс после "грязного дембельского аккорда" — ветеран АТО

Сегодня, 16:05

Украинцы увидят, когда РФ решит закончить операцию на востоке страны, считает Колесников.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Верным признаком того, что Российская Федерация решит закончить военную операцию на Донбассе будет обстрел украинцев по всей линии фронта.

Об этом ветеран АТО, военный эксперт Юрий Колесников рассказал в комментарии "Обозревателю".

По мнению аналитика, массированная атака станет грязным дембельским аккордом РФ.

"Вы увидите, когда они решат закончить операцию на Донбассе. Верным признаком будет момент, когда Россия начнет обстреливать нас по всей линии фронта", — отметил он.

Ранее политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская говорила, что Москва может грозить Киеву разворачиванием широкомасштабного наступления на востоке Украины, но красивого выхода из войны на Донбассе для России нет.

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