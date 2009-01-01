Российский политик сделал резкое заявление по аннексии Крыма: опасная глупость Кремля

Политик отметил, что присоединяя Крым, РФ нарушила два межгосударственных договора между Россией и Украиной.

Оппозиционный политик РФ, член комитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг считает, что ничего более глупого, чем аннексия Крыма российская власть в 21 веке не сделала.

Такое мнение высказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос слушателя.

"Присоединение (аннексия – ред.) Крыма это опасная глупость. Я не знаю, сколько лет Денису (автору вопроса – ред.), но я предполагаю, что он совершеннолетний человек. Денис, рассказываю вам, что, присоединяя Крым, наша страна нарушила два межгосударственных договора между Россией и Украиной. Один с подписью Бориса Николаевича Ельцина. Возможно, вы к нему равнодушны. А второй с подписью Владимира Владимировича Путина", — говорит политик.

При этом он подчеркнул, что "неприкосновенность границ Украина так, как они сформировались волею истории, может быть непредсказуемо, но именно так в 1991 году, мы пообещали Украине дважды, поставив подпись президента и печать государства российского. Это не шутки".

В то же время Шлосберг напомнил, что в феврале 2014 года российские вооруженные силы штурмом взяли парламент республики Крым: "Штурмом. Собрали депутатов. Выключили трансляцию и под дулом автомата понудили тех людей, кто был в зале, а их было меньше 50-ти из 100, то есть в зале даже не было кворума. Отправить в отставку законное правительство Крыма и поставить господина Аксенова". Также политик вспомнил, что тогда был под дулами автоматов назначен референдум.

Российский политик также посоветовал слушателям, если хотите что-то сделать — делайте законно.

"Хочешь Крым — нет проблем. Конституция Украины разрешает провести общенациональный (потому что это унитарное государство) референдум: чей Крым. И возможно Украина бы сказала: да забирай ты, Россия, этот кусок земли весь. С куском Черного моря. И будет вам счастье. Всё возможно. Давайте в России проведем референдум. Брать или не брать. И если это будет законно, ни у кого не будет вопросов. А когда это делается совершенно незаконным образом, демонстративно, то вопрос о том, законно это или нет, не существует. Вопрос сейчас в другом. Что теперь с этим делать. Потому что официально лидеры РФ говорят, что нет такой проблемы, как Крым. Всё, вот она была, и ее нет. Она решена. А это вранье. Она не решена. Она бьет сегодня по 142 миллионам людей и экономически, и политически", — подчеркнул Шлосбер.

Напмоним, ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что в окружении Путина есть люди, которые глубоко сожалеют об аннексии Крыма.