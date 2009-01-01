Саакашвили прикупил книг на ярмарке и рассказал о своем ночном исчезновении во Львове

Саакашвили собирается в Черновцы, как и анонсировал в соцсети.

Михеил Саакашвили. tsn.ua

Экс-губернатор Одесской области, лидер политсилы "Движение новых сил" Михеил Саакашвили рассказал, что ночевал в частном доме в центре Львова, который ему предложили его сторонники.

Экс-президент Грузии посетил вместе с мэром Львова книжную ярмарку, где приобрел ряд книг украинских авторов, пишет ТСН.

Сейчас Саакашвили собирается в Черновцы, как и анонсировал в соцсети.

"Изменения в Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили 13 сентября в 18:00. Центральная площадь города", — сказано в публикации с приглашением на митинг.

Напомним, 10 сентября толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Таким образом сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

фото: ТСН