Силы АТО жестко отвечали противнику под Авдеевкой, два воина ВСУ ранены, потери врага уточняются

Наибольшее количество огневых провокаций боевиков за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
После 18:00 и почти до полуночи террористы постоянно обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские укрепления под Авдеевкой. Украинские военные жестко отвечали на обстрелы. Из этого же оружия боевики более часа били по силам АТО в районе шахты Бутовка.
Наибольшее количество огневых провокаций за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении. Вечером сепаратисты снова из минометов калибра 82 мм обстреливали украинские укрепления вблизи Марьинки.
"Около 20 часов, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды возле Павлополя", — говорится в сообщении.
Напомним, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добровольцы 24-го батальона "Айдар" и 4-й бригады Национальной гвардии, обороняющие позиции на Светлодарской дуге, вернули под контроль Украины новые территории, расположенные ближе к Дебальцево.