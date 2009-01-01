Силы АТО жестко отвечали противнику под Авдеевкой, два воина ВСУ ранены, потери врага уточняются

Наибольшее количество огневых провокаций боевиков за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

За прошедшие сутки, 28 сентября,боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Наши военнослужащие 13 раз симметрично отвечали врагу из оружия не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий двое военнослужащих сил АТО получили ранения. Потери врага уточняются.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

После 18:00 и почти до полуночи террористы постоянно обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские укрепления под Авдеевкой. Украинские военные жестко отвечали на обстрелы. Из этого же оружия боевики более часа били по силам АТО в районе шахты Бутовка.

Наибольшее количество огневых провокаций за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении. Вечером сепаратисты снова из минометов калибра 82 мм обстреливали украинские укрепления вблизи Марьинки.

"Около 20 часов, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды возле Павлополя", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добровольцы 24-го батальона "Айдар" и 4-й бригады Национальной гвардии, обороняющие позиции на Светлодарской дуге, вернули под контроль Украины новые территории, расположенные ближе к Дебальцево.