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Силы АТО жестко отвечали противнику под Авдеевкой, два воина ВСУ ранены, потери врага уточняются

Сегодня, 07:12

Наибольшее количество огневых провокаций боевиков за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении. 

Силовики, Донбасс, АТО
Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.
За прошедшие сутки, 28 сентября, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Наши военнослужащие 13 раз симметрично отвечали врагу из оружия не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий двое военнослужащих сил АТО получили ранения. Потери врага уточняются.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

После 18:00 и почти до полуночи террористы постоянно обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские укрепления под Авдеевкой. Украинские военные жестко отвечали на обстрелы. Из этого же оружия боевики более часа били по силам АТО в районе шахты Бутовка.

Наибольшее количество огневых провокаций за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении. Вечером сепаратисты снова из минометов калибра 82 мм обстреливали украинские укрепления вблизи Марьинки.

"Около 20 часов, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды возле Павлополя", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добровольцы 24-го батальона "Айдар" и 4-й бригады Национальной гвардии, обороняющие позиции на Светлодарской дуге, вернули под контроль Украины новые территории, расположенные ближе к Дебальцево.

 

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АТО, ВСУ, раненые, боевики, обстрел, фронт, Донбасс, Авдеевка, Марьинка, Павлополь
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