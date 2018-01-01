Скандальный Роман Зварич стал нардепом

Экс-министр юстиции принял присягу в парламенте.

Зварич стал депутатом.

Роман Зварич, бывший министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, принял в Верховной Раде присягу народного депутата Украины.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Зварич зачитал текст присяги на утреннем пленарном заседании и занял депутатское место Валерия Пацкана, который ранее был избран главой Счетной палаты Украины.

Экс-глава Минюста был зарегистрирован ЦИК народным депутатом 4 апреля 2018 года.

Напомним, в 2005 году разгорелся скандал, связанный с образованием Зварича, который в своей биографии укзаывал, что в 1081 году якобы получил степень магистра, а потом защитил диссертацию доктора философии по теме "Онтологические основы этики Платона". Однако журналистское расследование показало, что у тогдашнего главы минюста нет высшего образования вовсе. Он закончил только колледж в Манхеттене, т.е. получив, переводя на украинские реалии, полное среднее (школьное) образование.

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