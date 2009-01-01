Советник Авакова подал в отставку — СМИ

Сам политик свою отставку не комментирует.

Антон Геращенко. szona.org

Народный депутат Украины Антон Геращенко подал в отставку с должности советника министра внутренних дел.

Об этом он заявил во время заседания антикоррупционного комитета, сообщает Страна.ua.

Стоит отметить, что политик сложил полномочия после замечания народного депутата от "Блока Петра Порошенко"Сергея Лещенко о том, что Геращенко является советником Арсена Авакова, и комментируя деятельность Национального антикоррупционного бюро, которое расследует дело о рюкзаках сына министра внутренних дел Александра Авакова, возникает конфликт интересов.

Вместе с тем не ясно, остается ли Антон Геращенко членом коллегии МВД.

На данный момент сам политик свою отставку не комментирует.

Ранее, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского районного суда города Киев относительно меры пресечения фигуранту так называемого дела рюкзаков — сыну министра внутренних дел Украины — Александру Авакову.