Список Савченко: кого хотят вернуть террористы

В список вошли "беркуты", "народные мэры", предатели, российские наемники и т.д.

Павел Аброськин и Сергей Зинченко nahnews.org

как заложников террористов на Донбассе, так и людей, которых требуют представители боевиков в обмен на них. Эксперты и участники переговорного процесса определяют, насколько точны эти списки, и как полученная информация может повлиять на процесс освобождения военных и гражданских из камер и подвалов террористов. Мы же решили перечитать перечень фамилий людей, которых хотят видеть по ту сторону линии разграничения.

О некоторых людях данных в открытых источниках мало, о других — наоборот сведений предостаточно: они даже после ареста ведут активную жизнь в соцсетях и общаются с российскими журналистами. Единственное, что надо было — свести их в единый список. Тогда становится понятно, какие проступки, совершенные на территории всей Украины, готовы взять на себя террористы.

"Беркуты", экс-мер Славянска и "народный мэр" Бердянска

Начнем со знакомых фамилий. В списке желаний террористов есть два "беркутовца" Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Их обвиняют в расстреле 39 активистов Майдана. Они проходят по делу вместе с тремя другими представителями спецподразделения — Александром Маринченко, Сергеем Тамптурой и Олегом Янишевским. Фамилии последних в списках Савченко не значатся.

Хотят видеть в Донецке и бывшего городского главу Славянска Нелю Штепу. Ее задержали в июле 2014 года и обвинили в совершении уголовных правонарушений, в частности, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем за собой гибель людей и создание террористической группы. По мнению следствия, бывшая мэр Славянска призывала к изменению границ Украины, содействовала проведению псевдореферендума и создала все условия для организации и существования террористических группировок. В обвинительном акте указано, что за время оккупации и боевых действий в Славянске погибли 117 человек, 198 получили телесные повреждения.

Неля Штепа Корреспондент

Штепа себя виновной не признает. Более того, она заявляет, что сама находилась в плену. "Я — одна из немногих мэров, которые отказались работать на "ополченцев". 16 апреля я была захвачена "ополченцами". Была в плену 81 день. Ко всем статьям, которые мне инкриминируют прокуратура и СБУ, я не имею никакого отношения…", — сказала она во время одного из заседаний.

Имя еще одного мэра, правда, самопровозглашенного, мы также находим в списках. Виктор Калоянов, "народный мэр" Бердянска, был задержан в этом городе при попытке перевозки оружия и боеприпасов в Мариуполь. После задержания членов группы оперативники изъяли 73 ящика с оружием, в том числе с автоматами, пулеметами и гранатометами, которые были доставлены в Запорожскую область по морю с территории Крыма. В апреле прошлого года он был приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и создание террористической группы.

Виктор Калоянов

Российский след

Его оставил, например, Руслан Гаджиев 1973 г.р. из Ставропольского края РФ. СБУ сообщает, что он действовал в составе террористической организации "Луганская народная республика" и участвовал в боевых действиях против украинских военных. Но в то время, как спецслужба называет его "танкистом", он говорит, что работал у себя на родине простым трактористом.

Руслан Гаджиев СБУ

Известно, что Гаджиев ранее был осужден в России, а в декабре 2014-го задержан повторно в Ростове-на-Дону за кражу автомобиля. Российский следователь предложил ему и еще нескольким арестантам поехать воевать на Донбасс в обмен на освобождение от уголовного преследования. В результате 22 человека согласились. Руслан и еще нескольких мужчин взяли на должности механиков-водителей танков в составе танковой роты батальона боевиков "Август", которая дислоцируется в Красном Луче Луганской области. Командовал ими подполковник ВС РФ с позывным "Пчёла". Гаджиев признался СБУ, что сначала ремонтировал танки, а затем участвовал в боях. В одном их них его Т-64 был подбит, а Руслан оказался в руках украинских правоохранителей.

По информации СБУ, Гаджиев заявил, что желал бы отсидеть свой срок в России, но не ехать воевать в Украину.

Несколько другой информацией делятся российские СМИ. Они называют Гаджиева "героем, выжившим в "мясорубке" под Дебальцево". Журналисты РФ цитируют слова защитника гражданина РФ Валентина Рыбина, того самого адвоката, который защищал ГРУшника Александра Александрова. Российским журналистам Рыбин говорит, что работает за личные деньги российского консула в Киеве.

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Еще один гражданин России — 24-летний из Астраханской области. По версии следствия, он ранее служил в российской армии, потом воевал на Донбассе, имел позывной "Славян".

Александр Дубинин СБУ

В интервью журналистке "Новой газеты", работающей в ОРДЛО, Дубинин говорил, что никогда не участвовал в боевых действиях, а задержали его еще до начала боев на Донбассе. "Я сам астраханец, то есть конкретно россиянин. В 2013 году я служил по контракту в российской армии. Я хотел перевестись в другой полк, мне нужно было взять у командира части документы на мой перевод. Командир сказал, что меня не отпустит, посоветовал пересечь границу, чтобы меня уволили с военной службы по статье. Я так и сделал, поехал в Измаил Одесской области, но командир мне позвонил и велел приехать назад. Я ответил, что раньше конца января не смогу. Интересно было, что на Майдане творится. Но вернуться мне было не суждено. Меня арестовали. Была целая спецоперация с болгарками и взрывами. Меня задержали по подозрению в шпионаже. У меня был паспорт гражданина РФ, а еще военный билет. Этого оказалось достаточно. Они посмотрели мои документы, и через три дня меня арестовали, привезли в СБУ Киевской области. На все вопросы я просил предоставить адвоката, получил по зубам, у меня вымогали деньги, сначала 15 тысяч долларов, потом 45 тысяч долларов. Я их послал, сказал, что денег нет", — сказал россиянин в интервью.

А после добавил, что лично обратился к представителям террористов Ольге Кобцевой и Дарье Морозовой с просьбой включить его в списки на обмен: "Ольга откровенно назвала сумму за внесение меня в списки на обмен. Потом я позвонил еще раз, она мне угрожать начала. Но мне глубоко плевать на ее угрозы. А вот Дарье Морозовой и Лиле Родионовой я очень благодарен, они услышали меня и пообещали попытаться включить в список на обмен. Потом к нам приходил Рубан, он долго беседовал с нами. Он произвел на меня хорошее впечатление".

Николай Корчагин, уроженец Рязанской области, осужден на восемь лет. Известен он под позывным "Колчак". В феврале 2014-го уехал в Крым. "Сказал, что по контракту служить", — говорит его мать российским журналистам.

Николай Корчагин СБУ

По информации СБУ, Корчагин "действовал в составе вооруженной преступной группировки, воевал на востоке Украины". 15 июня 2014 года Корчагин вместе с "товарищем", будучи в состоянии алкогольного опьянения, обстреляли украинских военных на блокпосте вблизи Славянска. Один из нападавших был убит, а Корчагин задержан. Как он признался, действовал в составе террористической организации, где за убийство украинских солдат ему предложили тысячу долларов.

Три года и один месяц лишения свободы получил 42-летний житель Омска Владимир Радюк с позывным "Матрос". Его обвинили в незаконном ношении оружия и участии в террористическом вооруженном формировании. Следствие установило, что Радюк вступил в ряды боевиков еще в апреле 2014 года, участвовал в боевых действиях возле донецкого аэропорта.

Документы Владимира Радюка СБУ

Паспорт гражданки РФ имела и Лариса Чубарова по кличке "Тереза". Эта женщина до военных действий на востоке Украины жила в Харькове в обыкновенной многоэтажке. Выходила на акции "Антимайдана". Как рассказывали ее соседи по дому, после исчезла. Следствие установило, что подалась она в Донецк работать в "министерстве госбезопасности" ДНР. Существуют свидетельства пленных украинских военных, что она применяла пытки, издевалась и даже собственноручно убивала людей. По данным СБУ, "Тереза" обеспечивала террористов и диверсантов взрывчаткой и оружием.

Лариса Чубарова Главное

Следствие называет ее одной из вероятных организаторов взрывов в Харькове в феврале 2015 года. При обыске по месту ее временного проживания сотрудники СБУ нашли самодельное взрывное устройство, военное снаряжение, символику "Харьковской народной республики". Ныне в отношении Чубаровой открыто уголовное производство, ведется следствие.

Денис Сидоров из Москвы, военнослужащий "1-го армейского корпуса" ДНР. На Донбассе вел разведывательную деятельность.

Это о нем писало Главное управление разведки Минобороны Украины: "Растет количество случаев сдачи в плен силам АТО российских военнослужащих, которые предоставляют максимальное содействие в раскрытии военных преступлений военно-политического руководства РФ на временно оккупированных территориях востока Украины. 9 сентября военнослужащий разведывательной роты 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ гражданин России Денис Сидоров, который сдался в плен силам АТО в районе н.п. Широкая Балка, предоставил информацию в том числе о присутствии и деятельности кадровых российских военнослужащих, а также штатных подразделений ВС РФ на временно оккупированных территориях Донбасса".

Российским журналистам жена Сидорова рассказала, что служил ее муж в Чечне, а с 2010 года — в милиции (1 марта 2011 переименована в полицию. — Ред.). Об увольнении из органов ей ничего не было известно, хотя позднее узнала, что это было оформлено задним числом.

Еще один гражданин РФ Евгений Мефедов — фигурант "дела 2 мая" в Одессе. С 7 мая 2014-го содержится в СИЗО города. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках, повлекших за собой гибель людей. По версии подозреваемого, он действительно, был на Куликовом поле — приехал специально посмотреть, что там происходит, получил травмы, оказался в больнице. Во время одного из заседаний судья постановил разрешить внести залог за подозреваемого, а после отменил решение. Спустя несколько дней Мефедов вскрыл себе вены. Медики оказали помощь вовремя.

Евгений Мефедов Думская

Второй фигурант одесского дела и гражданин РФ — Максим Сакауров.

Максим Сакауров timer.od.ua

Интересно, что накануне возвращения Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева говорили, что украинцев могут отдать в обмен именно на Мефедова и Сакаурова. Но этого не случилось.

Другие фигуранты одесского дела

В списках террористов много фамилий участников событий 2 мая в Одессе и инициаторов создания террористической организации в области.

Один из них — Степан Герасимчук 1997 года рождения. Ему еще нет и 20 лет. Он, как можно прочитать в открытых источниках, являлся администратором группы в соцсетях "Отряд Бессарабия".

Анатолий Коломийцев — "Атаман Одесского казачьего округа Всеукраинской общественной организации "Православное казачество". Его тоже хотели бы видеть в своих "республиках" боевики. Он — участник антиукраинских акций на Куликовом поле и трагических событий 2 мая. В апреле 2015-го украинские правоохранители задержали его по подозрению в подготовке сепаратистского вооруженного бунта на территории Одесской области. Во время обысков в офисе "казачества" были обнаружены боеприпасы, оптические прицелы, устройства бесшумной стрельбы, взрывчатка, военная амуниция, а еще флаги "Новороссии", "Одесской народной республики" и георгиевские ленточки.

Еще один представитель "Православного казачества" — его создатель Александр Луценко — тоже находится в списках террористов. Луценко — бывший депутат Одесского горсовета, глава областного комитета ветеранов войны в Афганистане и представитель Партии регионов. Весной 2015-го был задержан по подозрению в создании террористической организации в Одесской области. По информации СБУ, готовил серию взрывов в городе.

Александр Луценко Думская

Украинские террористы и подозреваемые

В списках боевиков таких большинство. Например, значится фамилия Александра Рудова. Он известен тем, что его просили на обмен за луганчанина Владимира Жемчугова, освобожденного осенью 2015 года. Ныне Рудов осужден на пять лет за сепаратизм и терроризм, отбывает наказание в исправительной колонии в Черниговской области.

Луганчанка Анастасия Коваленко была задержана сотрудниками СБУ в Киеве в районе площади Ивана Франко в декабре 2014 года.

Анастасия Коваленко Думская

"Спецслужбы осуществляли за ней слежежение, — сказал сразу после задержания советник тогдашнего председателя СБУ Маркиян Лубкивский. — Она имела при себе сумку с тротилом, которая была оклеена металлическими предметами для увеличения силы взрыва. Сотрудники СБУ получили приказ на ее задержание. Мощность возможного взрыва оценивается в 30 гранат РГД". Он добавил, что в сумке было три килограмма взрывчатки, и, если бы устройство сработало, радиус разлета осколков составил бы 500 метров.

"Все обстрелы я просидела дома, сына летом 2014 года я отвезла в Донецк к бывшему мужу, — рассказывает Анастасия свою версию событий российской журналистке "Новой газеты". — Летом все рестораны в Луганске были закрыты, я смогла устроиться только на рынок. Там ко мне стал приходить каждый день один человек, представившийся Костей, который мне симпатизировал. Откуда он был родом, я не знаю, но говор у него был наш, украинский, явно, не российский. В декабре меня пригласили на собеседование в Киев, и я взяла билет на автобус. Костя тогда сказал мне: "А ты, может, передашь моему знакомому сумку?" Я согласилась, 16 декабря в ночь выехала в Киев, со своей сумкой и с его сумкой, завернутой в черный пакет. Приехав утром 17 декабря в Киев, я спокойно заехала к своему хорошему знакомому, привела себя в порядок, позвонила Косте, спросила, кому кулек отдавать. Он сказал, что нужно к трем часам прийти в один сквер. Я так и сделала, пришла в сквер, села на скамеечку и позвонила Косте. А в следующую минуту меня уже арестовывали". Женщина утверждает, что ее избивали, требуя дать нужные показания. Ныне содержится в Лукьяновском СИЗО.

Личность уроженца Макеевки Руслана Иотко интересна тем, что он был в одной машине с начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения воинской части в Новочеркасске (ВС РФ) Владимиром Старковым по прозвищу "майор- КамАЗ". Обоих задержали на контрольном посту "Березовое" Донецкой области. По словам главы Госпогранслужбы Украины Виктора Назаренко, Иотко был водителем автомобиля, в котором он и Старков перевозили оружие для боевиков.

После вынесения приговора, по которому Старков получил 14 лет тюремного заключения, российский военный был помилован указом президента Украины и обменян на участника боев за донецкий аэропорт Андрея Гречанова с позывным "Рахман". А вот Руслан Иотко отбывает наказание.

Уроженца Горловки Евгения Волкова завербовала ФСБ, утверждают украинские спецслужбы.

Проукраинский ресурс Gorlovka.ua сообщает подробности дела Волкова. Он родился в 1983 году в Горловке Донецкой области. Окончил Суворовское училище и Харьковский университет Воздушных сил ВСУ, подписал контракт. К началу войны на Донбассе был старшим лейтенантом, занимал пост штурмана наведения в воинской части А0820. С началом военных действий "вел активную пророссийскую пропаганду в соцсетях", а после перешел на сторону террористов.

И не просто перешел, а стал активно им помогать. По Интернету связался с представителем боевиков "Ярославом". Того интересовали данные об украинской авиации, а у старшего лейтенанта Волкова они были. "Ярослав" предложил украинцу стать агентом ФСБ, попросил письменную расписку, которую тот написал, и взял позывной "Стриж". В тот же день передал куратору флешку с документами и получил денежное вознаграждение. Его действия зафиксированы на видео, которое предоставило журналистам СБУ.

В суде Волков признал вину и попросил о смягчении наказания.

Братья Ярослав и Дмитрий Лужецкиеиз Тернополя были задержаны сотрудниками СБУ по подозрению в вербовке местных жителей для работы на стороне террористической организации "ДНР". Как утверждают в спецслужбе, они по заданию ФСБ должны были завербовать группу из нескольких десятков человек. Каждому из них обещали вознаграждение 8-15 тысяч гривен за каждого убитого украинского военного. До отправки на восток завербованных должны были отвезти в тренировочный лагерь в Ростове-на-Дону. Сами же братья — владельцы строительной фирмы, которая нанимала работников для строек в Москве, чем, возможно, и прикрывались. В соцсетях Ярослава и Дмитрия правоохранители нашли не только фото поездок в Москву, но и посты в поддержку "Антимайдана". Российским журналистам братья то и дело говорили, что они русские, это так сложились обстоятельства, что они были вынуждены жить в украинском Тернополе.

Братья Лужецкие

В свое время СБУ обнародовала видео, на котором братья рассказывают, что попали в Киев на "Антимайдан", и их заставили работать на Россию: они организовывали митинги в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком и под посольством Украины в Москве.

Сегодня Лужецкие отбывают наказание. Суд приговорил их к 15 и 14 годам лишения свободы за вербовку боевиков, финансирование терроризма и призывы к свержению власти.

До приговора и после него фамилия братьев то и дело появляется в российских СМИ и соцсетях. Для россиян они — "борцы с киевским режимом". Неравнодушные граждане РФ помогают семьям Лужецких финансово, а сами братья то и дело повторяют, что рассчитывают на обмен.

Солдат Нацгвардии из Чернигова Сергей Дмитриенко тоже оказался в списке на обмен со стороны боевиков. СБУ утверждает, что парень хотел служить в разведке РФ, искал выходы на ФСБ, а как нашел, то передал 9 тысяч файлов с анкетными данными своих сослуживцев. В ходе слежения за Дмитриенко спецслужба установила, что парень общался с кураторами по Интернету, а данные пересылал на сайт московского интернет-магазина "Лубянка", на котором можно заказывать сувенирную продукцию — флаги или погоны разных российских спецподразделений, часы с гравировкой ФСБ, советской символикой и "президентские".

На суде все обвинения Дмитриенко отрицал, сказав, что в интернет-магазине его заинтересовали всего лишь часы с названием "ФСБ России". Показания свидетелей общественности услышать не удалось, поскольку по ходатайству прокурора заседание сделали закрытым, чтобы не разглашать государственную тайну. Позднее стало известно, что суд приговорил оборотня в погонах к девяти годам лишения свободы.

Татьяна Катриченко