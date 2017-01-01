"Спустят на тормозах". Эксперт спрогнозировал будущее польского "антибандеровского" закона

По мнению эксперта Сергея Толстова, президент Польши Анжей Дуда в связи с принятием этого закона оказался в деликатной ситуации.

Польский "антибандеровский" закон пока не подписан Comments.UA

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов дал комментарий для "Главреда" по поводу принятого польскими парламентариями закона о запрете "бандеровской идеологии".

"Говоря о принятом поляками законе об Институте национальной памяти Польши, прежде всего, следует отметить, что он предусматривает наказание за публичные заявления о совершении преступлений поляками во время Второй мировой войны и за публичные заявления о непричастности украинских националистов, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, к преступлениям против поляков. В этом законе — чрезвычайно широкий спектр обвинений и предостережений. Однако речь идет, в первую очередь, о публичных заявлениях, которые противоречат закону. Криминализация прошлого, или криминализация истории, носит негативный характер. Такой шаг поляков нельзя приветствовать. На мой взгляд, в посттоталитарных странах криминализация заявлений ограничивает свободу мнения и свободу слова", − сказал он.

Однако, Толстов полагает, что украинским властям достичь выского уровня взаимопонимания и взаимодействия путем ответных запретов и ограничений не удастся.

"Но я думаю, что искать взаимопонимания с поляками нужно не путем запретов — Украина должна пытаться найти согласие с поляками в понимании исторической правды. Криминализация истории, введение административных и уголовных преследований за высказанные оценки исторических событий — это негативное явление. Однако, тем не менее, все равно нужно думать и о том, чтобы не назначать на ответственные должности, от которых зависят отношения с другими странами, авантюристов или идеологов определенных взглядов. В частности, нужно воздержаться от назначения таких людей на должности директоров Институтов национальной памяти", − считает он.

Кроме того, полагает Толстов, негативная реакция других стран мира на свежепринятый закон серьезно замедлит процесс его оформления и вступления в силу.

"Реакция мирового сообщества на этот закон поляков, на мой взгляд, затормозит его подписание. Ведь президент Дуда в нынешней партийно-политической системе — не общенациональный лидер, а элемент доминирующей элиты. То есть он не является главной фигурой в партийном руководстве. Сейчас он оказывается в весьма деликатной ситуации. Потому я думаю, что этот закон все-таки будет "спущен на тормозах", либо в него все-таки внесут определенные коррективы", − отметил он.

Также Толстов высказал серьезный скепсис по поводу того, что закон негативно скажется на украинцах, живущих и работающих в Польше.

"Когда сейчас у нас говорят о том, что этот закон скажется на тех украинцах, которые живут в Польше, это — абсолютная ерунда. Почему? Потому что ответственность предусмотрена за публичные заявления. То есть, если украинцы будут сидеть в каком-то польском ресторанчике и говорить о том, что нельзя трогать украинских националистов, им просто набьют морду. Но если они скажут об этом публично — на митинге, в прессе, по радио или ТБ, они нарушат закон, и за это будет предусмотрена ответственность",− резюмировал он.

Напомним, ранее свою оценку польскому закону дал политический аналитик Анатолий Окситюк.