США не присоединятся к переговорам в рамках "нормандского формата" — глава МИД Германии

Министры иностранных дел договорились предоставить сотрудникам Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных.

Главы МИД стран-участниц «нормандского формата» Reuters

Министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" призвали прекратить торговую блокаду Донбасса

Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил сегодня в Мюнхене по итогам переговоров глав МИД, сообщает УНИАН.

"Наш общий призыв к тем, кто блокирует железнодорожное сообщение, — прекратите блокаду, поскольку она вредит обеим сторонам, как той, что экспортирует (уголь), так и тем, кто нуждается в электроэнергии", — заявил он.

Габриэль также заявил, что США не присоединятся к "нормандскому формату" переговоров об урегулировании ситуации в Украине. Об этом он заявил, сославшись на свой разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Мы говорили об этом (участии США в переговорах об урегулировании кризиса в Украине) с Рексом Тиллерсоном, и мы четко договорились, что должен быть тесный контакт с США, но этот формат, который мы имеем ("норманнский"), нужно сохранять", — сказал Габриэль.

В то же время министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" договорились предоставить сотрудникам Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных, подчеркнул Габриэль.

"Мы договорились о том, что Красный крест получит доступ к пленным", — добавил министр.

Кроме того, министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" договорились встретиться в ближайшее время, чтобы начать политический процесс, направленный на урегулирование ситуации на востоке Украины, сообщил Габриэль.

"Мы увидимся уже в течение следующих нескольких недель, чтобы подготовить политический процесс, что является самым трудным", — сказал он.

При этом Габриэль подчеркнул, что политический процесс будет невозможен без соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

По его словам, министры договорились именно об этом.

"Мы, конечно, говорили о повышении уровня насилия в последние недели. Все стороны согласились реализовать договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске, достигнутые два дня назад, о введении режима тишины, и о том, что не воплощено до сих пор, - об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения", — сказал Габриэль.

По его словам, стороны также договорились о предоставлении полного доступа наблюдателям миссии ОБСЕ ко всем территориям, а также мониторинге процесса отвода тяжелого вооружения и мест его хранения.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро подчеркнул, что альтернативы Минским договоренностям нет.

"У нас нет ничего, кроме Минских договоренностей, нет альтернативы", — сказал он.

Напомним, ранее в Германии предложили Трампу присоединиться к "нормандскому формату".