Суд арестовал имущество и банковские счета беглого экс-министра внутренних дел Захарченко

ГПУ сообщила о новом подозрении Захарченко по делу Майдана.

Виталий Захарченко фото: mvs.gov.ua

Решением суда арестовано все украинское имущество и банковские счета бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко

Об этом сообщила Генпрокуратура в ответ на запрос УНН.

Отмечается, что во время следствия по уголовным производствам против Захарченко было арестовано все обнаруженное в настоящее время в Украине движимое и недвижимое имущество подозреваемого, а также деньги в банках.

Как известно, в июне ГПУ сообщила о новом подозрении Захарченко по делу Майдана.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что он подозревается в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева в отношении митингующих.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отобрал у беглого экс-министра Захарченко земельный участок под Киевом.