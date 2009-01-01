Токсичная тема. Зачем Россия подрывает украинско-американские отношения

Американская разведка всё и так прекрасно знает, говорит Александр Палий.

Александр Палий Главред

Намеки западных СМИ и подхваченная Россией шумиха о том, что якобы— это попытка Москвы подорвать украинско-американские отношения.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Не думаю, что будет доказана причастность Украины к поставкам двигателей для ракет КНДР. Это сделать совершенно нереально, — говорит эксперт. — Если какие-то детали и поставлялись КНДР, то, скорее всего, это делала Россия. А Россия до определенного времени оставалась нашим легитимным партнером. Уверен, что Украина никаких правил не нарушала и ничего не продавала КНДР".

"Американская разведка, да и американцы в целом, всё и так прекрасно знают. Это — просто попытка периферийных деятелей США, используя прессу, помочь России в ее войне против Украины. Безусловно, это делается за деньги", — выразил уверенность политолог.

"Не думаю также, что эта история сильно ударит по репутации Украины. Если бы это был реальный факт — это одно дело, но на самом деле все не так, — продолжает аналитик. — Украина сразу же отреагировала на эту публикацию. Прозвучали опровержения от украинского руководства, довольно убедительные, а также от руководства самого завода "Южмаш".

"Это всего лишь газетное сообщение, а, как известно, бумага все стерпит. Ведь это не развернутая против Украины медийная компания, а всего лишь одна статья. России такая статья понадобилась для того, чтобы подорвать украинско-американские отношения, чтобы создать недоверие к Украине в момент, когда речь идет о возможной передаче американцами Украине вооружения, чтобы "сбить" тему передачи Украине оружия, чтобы эта тема стала "токсичной", — резюмировал Александр Палий.

Напомним, руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду", как ракетный скандал может ударить по Киеву.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Обвинение Украины в сотрудничестве с КНДР: какими будут последствия".