Тука о визите Савченко в ДНР — это пиар: опубликованы фото и видео посещения нардепа тюрьмы в Макеевке

Савченко сопровождали российские журналисты на "прогулке" по камерам в Макеевской колонии.

Савченко в Донецке. Скриншот

Поездка народного депутата Надежды Савченко в оккупированный Донецк — это пиар, который не на пользу Украине.

Такое мнение высказал Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире 112 Украина.

"Честно, мне непонятно, о каком риске для жизни идет речь. Я на 120% уверен, что Надя получила все гарантии собственной безопасности прежде, чем туда ехать. Это, во-первых. Во-вторых, я много раз разговорил, что не верю в эффективность этой деятельности, поскольку человек, который не имеет никаких полномочий от государства, он не может никому ничего не обещать , не гарантировать. Это пиар, больше ничего я в этом не вижу", — подчеркнул Тука.

По его словам, нужно понимать, что за линией разграничения сидят далеко не дураки.

"Прежде, чем ей разрешить посещение колонии, там делаются определенные действия, чтобы сделать из этого учреждения определенную такую витрину. Это пропаганда явно не на пользу Украине", — сказал Тука.

Ранее народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова сообщила, что Савченко подстрекала военнослужащих к власти в Украине, и призвала Генеральную прокуратуру и СБУ расследовать действия нардепа.

Однако сестра Надежды Савченко Вера опровергла эти слова Рычкова.

Между тем, в Сети появилось видео посещения Савченко украинских пленных, которых удерживают террористы ДНР в Донецке, сообщает телеканал 24.

Савченко сопровождали российские журналисты на "прогулке" по камерам в Макеевской колонии.

Народный депутат интересовалась условиями содержания и пообещала передать письма от украинских пленных родственникам.

По словам пленных, видеокамер наблюдения в комнатах, где их содержат нет. Также они говорят, что в камерах очень сыро. Савченко добавила, что привезла им посылки от родных.

Надежда Савченко пообещала, что вскоре все пленные, которые незаконно удерживаются боевиками в колонии будут свободны.

На своей странице в Facebook Савченко сообщила, что побывала в двух камерах на территории боевиков "ЛДНР", где удерживаются украинские пленные.



"Посетили две камеры где удерживаются шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в Минских списках", — написала она.

Напомним, СБУ может возбудить дело против Савченко за подстрекательство военных покинуть позиции на Донбассе.

Фото; Видео: 112 Украина; Patrick Lancaster