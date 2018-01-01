Турчинов попросил СБУ наказать укрСМИ за трансляцию парада, устроенного боевиками "ДНР"

Журналисты занимались популяризацией террористической организации, считает секретарь СНБО.

Александ Турчинов попросил СБУ ввести санкции против укрСМИ, которые транслировали устроенный боевиками "ДНР" парад beztabu.net

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов попросил Службу безопасности Украины ввести санкции против украинских электронных СМИ, которые в среду, 9 мая, из захваченного Донецка вели прямую трансляцию устроенного боевиками парада под заголовком "Трансляция из "ДНР".

Адекватное противодействие информационной агрессии является необходимым элементом защиты Украины, написал чиновник на своей странице в Facebook.

"Тиражирование информационного яда, чтобы посеять раздор и уныние, и, подменив понятия, превратить освободительную войну в гражданскую — один из приоритетов гибридной войны, которую ведет против нас Россия. А в этом случае мы можем говорить и о вполне конкретное преступление — популяризацию террористической организации", — отметил секретарь СНБО.

По словам Турчинова, он "обратился с официальным письмом к СБУ относительно расследования этого правонарушения и внесения электронных СМИ, которые обеспечивали прямую трансляцию "празднования" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список".

Ранее сообщалось, что 9 мая в Донецке прошел парад победы, в центре города покрасовались члены незаконных вооруженных формирований "ДНР", сводное подразделение непризнанной Южной Осетии, а также проехалась техника.

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