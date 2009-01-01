У Трампа рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия — Волкер

У администрации президента Штатов пока нет новой политики, отметил спецпредставитель Госдепартамента.

Курт Волкер radiosvoboda.org

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украинезаявил, что администрация американского президента —— рассматривает вопрос предоставления нашей стране

Об этом он рассказал Financial Times, пишет liga.net.

В то же время собеседник подчеркнул, что решение будет за лидером Штатов.

"Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы (экс-президент США Барак Обама — Ред.)? Пока нет новой политики", — добавил Волкер.

Ранее западные СМИ писали, что министерство обороны (Пентагон) и Госдепартамент США разработали план относительно предоставления Украине летальных оборонительных видов вооружений.