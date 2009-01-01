У Трампа рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия — Волкер

У администрации президента Штатов пока нет новой политики, отметил спецпредставитель Госдепартамента.
Об этом он рассказал Financial Times, пишет liga.net.
В то же время собеседник подчеркнул, что решение будет за лидером Штатов.
"Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы (экс-президент США Барак Обама — Ред.)? Пока нет новой политики", — добавил Волкер.
Ранее западные СМИ писали, что министерство обороны (Пентагон) и Госдепартамент США разработали план относительно предоставления Украине летальных оборонительных видов вооружений.