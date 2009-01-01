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У Трампа рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия — Волкер

Сегодня, 09:30

У администрации президента Штатов пока нет новой политики, отметил спецпредставитель Госдепартамента.

Курт Волкер
Курт Волкер radiosvoboda.org
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация американского президента — Дональда Трампа — рассматривает вопрос предоставления нашей стране летального оружия

Об этом он рассказал Financial Times, пишет liga.net.

В то же время собеседник подчеркнул, что решение будет за лидером Штатов.

"Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы (экс-президент США Барак Обама — Ред.)? Пока нет новой политики", — добавил Волкер.

Ранее западные СМИ писали, что министерство обороны (Пентагон) и Госдепартамент США разработали план относительно предоставления Украине летальных оборонительных видов вооружений

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США, Украина, Трамп, оружие, Обама, Волкер
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