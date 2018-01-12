Украина снова разгневила скандалиста- Жириновского: грозится всех расстреливать, видео

Жириновский вопил, что Украина ответит за каждого убитого на Донбассе.

Владимир Жириновский vesti-ukr.com

Российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский разразился очередным скандалом в адрес Украины.

Во время обсуждения в одном из российских ток-шоу боевых действий на Донбассе и поставках США вооружения для нашей страны либерал-демократ потерял над собой контроль, пишет Lenta.ru.

Вызвал такой гнев у Жириновского украинский политолог Вадим Трюхан, который отказался реагировать на его реплику, заявив, что лидер ЛДПР устраивает цирк. Затем он приказал политику не угрожать украинцам. После этого Жириновский двинулся на него.

"Будем угрожать! Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев!" — кричал он, приближаясь к Трюхану.

Жириновский также вопил, что Украина ответит за каждого убитого на Донбассе, кричал, чтобы тот убирался из студии, обозвал его скотиной, бил кулаком по стойке. Ведущие пытались утихомирить политика, напоминая, что он участвует в предвыборной гонке, но Жириновский не успокаивался.

Конфликт утих, однако Трюхан все же покинул студию, когда лидер ЛДПР попытался его поддеть. "На вокзал не езжай, Трюхан, тебя там арестуют!" — сказал он ему в след, пишет издание.

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире телеканале "Россия 1" жестко ответил российским пропагандистам, которые обвинили Украину в ненависти к РФ.