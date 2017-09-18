"Донбасс и Крым, а потом поговорим". Украинский журналист жестко ответил Жириновскому на росТВ

Украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире телеканале "Россия 1" жестко ответил российским пропагандистам, которые обвинили Украину в ненависти к РФ.

Фрагмент эфира опубликован на YouTube.

При этом Цимбалюк вспомнил недавнюю дискуссию с представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая хотела говорить только о новом украинском законе об образовании, не затрагивая вопрос присутствия войск РФ на Донбассе.

"Вы сначала забираете, аннексируете Крым, потом огнем и мечом забираете Донбасс. Линия соприкосновения или линия фронта возникли не просто так, а вследствие боевых действий, а потом удивляетесь, что у нас там антироссийские речи в Киеве", — заявил журналист.

В процессе дискуссии глава российской ЛДПР Владимир Жириновский начал "угрожать" тем, что Украина якобы потеряет еще часть территории: "Когда Порошенко сейчас поедет в Нью-Йорк, Саакашвили здесь захватит власть, и вы потеряете еще часть Украины. Вы когда потеряли часть территории? Когда незаконно пришли в феврале ко власти, тогда ушел Крым и Донбасс".

"Все, что вы могли захватить в Украине военным путем, вы захватили" — ответил ему Цимбалюк, на что Жириновский заявил: "Еще не все".

"Все те люди, которые у нас борются за власть, они о вас говорят одни и те же вещи: граница, граница, граница, за "поребрик". Можете сколько угодно рассказывать, как у нас плохо, нравится вам или не нравится, но суть от этого не меняется. Вы стрелки не передвигайте. Донбасс и Крым, а потом поговорим", — подытожил Цымбалюк.

Напомним, ранее журналист назвал причину, почему Россия смогла оккупировать Крым.

Видео: Политика Россия - Украина.