Украинский дипломат призвал Запад применить силу против России

Западу, похоже, придется применять силу, ибо только это действует, написал Огрызко.

Российские наемники на Донбассе, иллюстрация. zbroya.info отношении России, чтобы она прекратила свои агрессивные действия против Украины.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко написал в Twitter.

"G-7 России: еще не поздно прийти в себя, иначе будет хуже. Западу, похоже, придется применять силу, ибо только это действует", — написал он.

G-7 Росії: ще не пізно прийти до тями, інакше буде гірше. Заходу, схоже, доведеться вдаватися до сили,бо лише це діє https://t.co/MTW3FFnZbU — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) 27 травня 2017 р.





Как сообщалось ранее, страны "Большой семерки" готовы усилить санкции в отношении России из-за агрессии в Украине, если потребуется.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что президент России Владимир Путин потерял Украину, хотя и прихватил Крым, он также проигрывает в своей собственной игре о разделе мира на зоны влияния.

http://glavred.info/politika/rossiyskiy-politolog-putin-proigral-ukrainu-poteryal-a-zapad-raskolot-ne-udalos-435870.html