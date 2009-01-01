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Украинский дипломат призвал Запад применить силу против России

Сегодня, 14:28

Западу, похоже, придется применять силу, ибо только это действует, написал Огрызко.

Россия, войска, Донбасс. россияне
Российские наемники на Донбассе, иллюстрация. zbroya.info
Запад должен применить силу в отношении России, чтобы она прекратила свои агрессивные действия против Украины.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко написал в Twitter.

"G-7 России: еще не поздно прийти в себя, иначе будет хуже. Западу, похоже, придется применять силу, ибо только это действует", написал он.


 

Как сообщалось ранее, страны "Большой семерки" готовы усилить санкции в отношении России из-за агрессии в Украине, если потребуется.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что президент России Владимир Путин потерял Украину, хотя и прихватил Крым, он также проигрывает в своей собственной игре о разделе мира на зоны влияния.

http://glavred.info/politika/rossiyskiy-politolog-putin-proigral-ukrainu-poteryal-a-zapad-raskolot-ne-udalos-435870.html

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