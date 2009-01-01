Усилить переговоры. В Германии предложили Трампу присоединиться к "нормандскому формату"

По мнению Ишингера, это дало бы переговорам новый импульс.

Дональд Трамп Reuters

США должны присоединиться к переговорам в "нормандском формате"

Об этом в интервью DW заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его мнению, это дало бы переговорам новый импульс.

"Я предлагаю администрации Трампа присоединиться к тем, кто вместе работает в так называемом "нормандском формате", — к Германии, Франции, России и Украины. Это бы усилило формат переговоров", — заявил он.

Он также отметил, что в течение двух последних лет стороны "особо не продвинулись" в вопросе воплощения минских договоренностей в жизнь.

Напомним, ранее глава МИД Польши заявил, что "нормандский формат" нужно расширить, иначе Минские соглашения не будут выполнены.