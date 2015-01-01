В атмосфере недоверия: где Украине взять новых лидеров?

Умиляет присутствие в первой десятке Тимошенко, Ляшко и Бойко. Если это — "новые политики", то какими должны быть "старые"?

Юлия Тимошенко, Надежда Савченко и Олег Ляшко УНИАН

Стоит признать, что общий невысокий уровень доверия к исследованиям украинских социологов рикошетом ударил и по упомянутому исследованию, хотя его проводили авторитетные специалисты, не замеченные в манипуляциях. Тот факт, что заказчиком выступило посольство Нидерландов Украины (одного из главных скептиков в вопросе сближения Украины и ЕС), добавил к нему недоверия. Однако данные опроса заслуживают внимания.

Они позволяют говорить о том, что три четверти украинцев (73%) отмечают ухудшение уровня жизни. Ситуация отмечалась и другими социологами, чего греха таить — звание самой бедной страны Европы Украина сегодня носит заслуженно. Другое дело, что после многочисленных заявлений о мощном потенциале нашей страны по многим направлениям эта ситуация выглядит "черной меткой" для тех, кто называет себя украинской элитой, и требует глобальных изменений к подходам позиционирования страны.

Надо сказать, что наших политиков сограждане оценивают весьма критически. "Политик года", которым стал Петр Порошенко, получил это звание с менее 10% голосов, что убедительно говорит о серьезном разочаровании украинцев в тех, кто нами управляет. Более того — ни одного общенационального политика с положительным балансом доверия/недоверия в опросе по итогам 2016 года не оказалось, а это тоже тревожный симптом для Украины. Дело в том, что наше общество живет в ситуации запроса на быстрые решения, зачастую черно-белые, отказываясь понимать, что их эффективность будет не всегда высокой. Политики же в массе своей не готовы к самопожертвованию ради кристаллизации национальных интересов.

Наиболее показательной выглядит ситуация с новыми лидерами. 62% опрошенных признают, что они необходимы (и это при наличии трех с половиной сотен политических партий в стране), но только 19% смогли назвать политиков, которых они видят в этом качестве. Вопрос был открытым, то есть респонденты сами называли фамилии приглянувшихся им новых лидеров.

Правда, этот список можно назвать скорее отражением медийной активности наших политиков на голубых экранах. Первенство Надежды Савченко — отголосок еще майских авансов общества, видевшего в бывшей военнопленной "нашу Жанну д'Арк", но быстро разочаровавшегося в ее политических талантах. Второе место Михеила Саакашвили опровергает его гневные филиппики о недопуске на ведущие телевизионные каналы. Третье и четвертое место Евгения Мураева и Вадима Рабиновича — свидетельство правильности выбранной ими агрессивной стратегии собственного медиа-продвижения.

Умиляет присутствие в первой десятке Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Юрия Бойко и Андрея Садового. Если это — "новые политики", то какими должны быть "старые"? Но не вина упомянутых парламентариев и мэра в том, что они оказались среди "новичков", а показатель значительной степени всеядности украинского общества.

На самом деле ситуация выглядит несколько иначе. Многим из нынешних политиков развитие страны невыгодно, как и качественный рост украинцев. Они в таком случае окажутся невостребованными своими потенциальными избирателями, которые будут критически воспринимать популистские призывы и не станут продавать свой голос. Так называемые "новые лица" нынешнего парламентского созыва ошибочно сосредоточились на соцсетях и стремлении понравиться Западу, что выглядит не всегда адекватно для украинских парламентариев.

Рецепт появления новых политиков прост — это экономический рост, развитие национальной буржуазии и кристаллизация ее запроса на допуск к управлению страной. С 2-процентным ростом, ожидаемым по итогам 2016 года, рассчитывать на такую перспективу сложно, но деолигархизация и создание условий для развития малого и среднего бизнеса могут дать обществу и стране шанс.

ТОП-25 новых политических лидеров, по мнению украинцев

Надежда Савченко 11,4% Михеил Саакашвили 10,8% Евгений Мураєв 7,9% Вадим Рабинович 7,1% Олег Ляшко 6,3% Егор Соболев 5,6% Юлия Тимошенко 5% Юрий Бойко 4,5% Андрей Садовый 4,2% Дмитрий Ярош 3,7% Владимир Гройсман 3,4% Олег Тягнибок 2,9% Мустафа Найем 2,6% Виктор Чумак 2,6% Дмитрий Гордон 2,4% Виталий Кличко 2,4% Дмитрий Добродомов 2,1% Сергей Каплин 1,6% Андрей Билецкий 1,3% Анатолий Гриценко 1,3% Владимир Парасюк 1,3% Виталий Шабунин 1,3% Виталий Касько 1,1% Сергей Лещенко 1,1% Артем Ситник 1,1%

Евгений Магда

Таблица:dif.org.ua