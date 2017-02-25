В ДНР выдвинули очередные условия по обмену пленными, Савченко опубликовала новый список

В ДНР заявили, что хотят обменять пленных по формуле "всех на всех", но при этом требуют освободить 475 человек.

Обмен пленными, иллюстрация Reuters

Об этом со ссылкой на "уполномоченного по правам человекав ДНР" Дарью Морозову сообщает РИА "Новости".

По ее словам, в пятницу нардеп Надежда Савченко посетила колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики и "обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом содействовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

"Те предложения, которые Савченко озвучивала через интернет и СМИ, неприемлемы в данном случае", — заявила Морозова.

Также она заявила, что Украина "готова передать ДНР 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденными Киевом, их 475".

"Поэтому мы настаиваем на выполнении пункта "Минских соглашений" — "обмен всех на всех", чем быстрее, тем лучше", — заявила Морозова.

Также Морозова сообщила, что в колонии, которую посетила Савченко, находится 34 человека, а всего их 41.

"Остальные обвиняются по другим статьям и находятся или в СИЗО, или в других колониях", — добавила Морозова.

Между тем, народный депутат Надежда Савченко на странице депутата в Facebook опубликовала список из 34 украинских пленных, которых она посетила в ОРДЛО.

Савченко написала, что пленные чувствуют себя хорошо и говорят о нормальном отношении к себе.

"Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормально. В камере по трое, прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1+1 и 5 канал. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют", — написала политик.

Как известно, 24 февраля Савченко посетила две камеры, где содержатся шесть украинских военнопленных.

Напомним, СБУ может возбудить дело против Савченко за подстрекательство военных покинуть позиции на Донбассе.