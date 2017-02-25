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В ДНР выдвинули очередные условия по обмену пленными, Савченко опубликовала новый список

Сегодня, 15:31

В ДНР заявили, что хотят обменять пленных по формуле "всех на всех", но при этом требуют освободить 475 человек.

Обмен, пленные, заложники
Обмен пленными, иллюстрация Reuters
В фейковой "Донецкой народной республике" (ДНР) заявили, что хотят обменять пленных по формуле "всех на всех", но при этом требуют освободить 475 человек, а требования нардепа Надежды Савченко относительно заложников назвали неприемлемыми.

Об этом со ссылкой на "уполномоченного по правам человекав ДНР" Дарью Морозову сообщает РИА "Новости".

По ее словам, в пятницу нардеп Надежда Савченко посетила колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики и "обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом содействовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

"Те предложения, которые Савченко озвучивала через интернет и СМИ, неприемлемы в данном случае", — заявила Морозова.

Также она заявила, что Украина "готова передать ДНР 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденными Киевом, их 475".

"Поэтому мы настаиваем на выполнении пункта "Минских соглашений" — "обмен всех на всех", чем быстрее, тем лучше", — заявила Морозова.

Также Морозова сообщила, что в колонии, которую посетила Савченко, находится 34 человека, а всего их 41.

"Остальные обвиняются по другим статьям и находятся или в СИЗО, или в других колониях", — добавила Морозова.

Между тем, народный депутат Надежда Савченко на странице депутата в Facebook опубликовала список из 34 украинских пленных, которых она посетила в ОРДЛО.

Савченко написала, что пленные чувствуют себя хорошо и говорят о нормальном отношении к себе.

"Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормально. В камере по трое, прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1+1 и 5 канал. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют", — написала политик. 

Как известно, 24 февраля Савченко посетила две камеры, где содержатся шесть украинских военнопленных.

Напомним, СБУ может возбудить дело против Савченко за подстрекательство военных покинуть позиции на Донбассе. 

 

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ДНР, пленные, заложники, обмен, Савченко, Морозова
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