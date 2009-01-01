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В Крыму Россия осуществляет террор — замглавы Меджлиса

Сегодня, 12:50

На полуострове нет ничего и близко связанного с понятием "закон", сказал Чийгоз.

Крым
Рисунок в Крыму, иллюстрация Reuters
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что в захваченном Россией Крыму "идет государственный террор".

Об этом он рассказал во время блиц-брифинга по проекту резолюции Генассамблеи ООН, пишет РБК-Украина.

По словам политика, на полуострове нет ничего и близко связанного с понятием "закон".

"Нужно называть вещи своими именами. В Крыму идет государственный террор", — утверждает замглавы органа.

Напомним, 11 сентября в Крыму "верховный суд" оккупантов приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. В конце сентября его освободили от уголовного преследования и выдали Турции.

Теги:  
Украина, Россия, Крым, террор, Чийгоз, Генассамблея ООН
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