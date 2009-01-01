В Крыму Россия осуществляет террор — замглавы Меджлиса

На полуострове нет ничего и близко связанного с понятием "закон", сказал Чийгоз.

Рисунок в Крыму, иллюстрация Reuters

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народазаявил, что в"идет государственный террор".

Об этом он рассказал во время блиц-брифинга по проекту резолюции Генассамблеи ООН, пишет РБК-Украина.

По словам политика, на полуострове нет ничего и близко связанного с понятием "закон".

"Нужно называть вещи своими именами. В Крыму идет государственный террор", — утверждает замглавы органа.

Напомним, 11 сентября в Крыму "верховный суд" оккупантов приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. В конце сентября его освободили от уголовного преследования и выдали Турции.