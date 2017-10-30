Журналист обвинил оккупантов: в Крыму уничтожают Ханский дворец

В расположенном на территории захваченного РФ Крыма Бахчисарае оккупанты уничтожают Ханский дворец под видом реставрации.

Об этом журналист Осман Пашаев написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что музей был закрыт четыре дня якобы в связи с подготовкой к столетию — "фотографировать нельзя, со всех сторон стоит охрана как в зоне".

"С Биюк Хан Джами (мечеть — Ред.) сняли не только всю черепицу (ее просто скинули и намерены вывезти на Чуфут-Кале), сняли старинные дубовые балки под предлогом их порчи жучком", — отметил автор.

По его словам, "балки огромные, толстые, а них повсюду торчат кованые гвозди". "Пока снимали балки автокраном, на фасаде повредили росписи 18-го века", — утверждает активист.

"Весь фасад с улицы помыли керхером, отчего пошли трещины, и прямо у входа возле ворот штукатурка обвалилась до самых камней, кладка была видна. Эту дыру срочно замазали цементом, и весь фасад покрыли современной краской и шпаклевкой", — добавил Пашаев.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Крыму подконтрольный Кремлю Госкомрегистр зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца.