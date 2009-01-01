В Крыму военные России серьезно "нашкодили", командование не хочет возмещать ущерб

На полуострове оккупанты повредили телекоммуникационный кабель, отметили в Минобороны.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

на окраине поселка Карпова Балкаповредили телекоммуникационный кабель, командование отказывается возместить нанесенный ущерб — около 300 тыс. рублей (135 тыс. гривен).

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

По его данным, провод был поврежден во время выполнения оккупантами земляных работ.

"Командование подразделений ВС РФ, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Крыма, продолжает практику ухода от ответственности за нанесение вреда инфраструктуре региона", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что на захваченной части Донбасса военнослужащие России под предлогом "национализации" незаконно изымают у местных жителей автомобильную технику и другое имущество.