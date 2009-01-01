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В Крыму военные России серьезно "нашкодили", командование не хочет возмещать ущерб

Сегодня, 12:22

На полуострове оккупанты повредили телекоммуникационный кабель, отметили в Минобороны.

Крым,флаг,Россия
Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters
В захваченном Крыму на окраине поселка Карпова Балка российские военные повредили телекоммуникационный кабель, командование отказывается возместить нанесенный ущерб — около 300 тыс. рублей (135 тыс. гривен).

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

По его данным, провод был поврежден во время выполнения оккупантами земляных работ.

"Командование подразделений ВС РФ, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Крыма, продолжает практику ухода от ответственности за нанесение вреда инфраструктуре региона", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что на захваченной части Донбасса военнослужащие России под предлогом "национализации" незаконно изымают у местных жителей автомобильную технику и другое имущество.

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Крым, Россия, военные, кабель, разведка, ущерб, ГУР, Минобороны
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