В Крыму военные России серьезно "нашкодили", командование не хочет возмещать ущерб

На полуострове оккупанты повредили телекоммуникационный кабель, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
По его данным, провод был поврежден во время выполнения оккупантами земляных работ.
"Командование подразделений ВС РФ, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Крыма, продолжает практику ухода от ответственности за нанесение вреда инфраструктуре региона", — отметили в ГУР.
Ранее сообщалось, что на захваченной части Донбасса военнослужащие России под предлогом "национализации" незаконно изымают у местных жителей автомобильную технику и другое имущество.