В Меджлисе назвали причину, почему крымчан массово лишают российского гражданства

Чийгоз отметил, что лишение украинцев в Крыму гражданства РФ является в руках оккупационных властей наказанием неугодных.

Reuters

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз считает, что лишение украинцев в Крыму российского гражданства, которое они получили после аннексии полуострова в 2014 году, является в руках оккупационных властей методом наказания неугодных.

"Мне в тюрьме рассказывали, как у кого-то забирали паспорта. В основном это было связано с тем, что проявлялось некое наказание за какую-то позицию, за какие-то действия тех, у кого их отбирали. Я говорил, что эта участь ждет многих. В частности, неугодных, скороспело принимаемых решение изменения гражданства работников СБУ, милиции, военнослужащих, прокуратуры. Теперь и до студентов добрались. Естественно, протест в Крыму набирает все более открытый характер. Люди не только кулуарно, но и публично выражают свое неудовольствие оккупационной властью. Это метод давления, он разнообразный характер носит, в том числе и с паспортами", — считает он, сообщает Обозреватель.

Однако, уверен Чийгоз, такие действия оккупантов не будут носить повальный характер.

"Мы должны четко осознавать, что подавляющее большинство население Крыма получало паспорта из-за неизбежности, не по своей воле. Тот миф, о котором кричит Россия, что в какую-то гавань вернулся Крым — это был блеф изначально. Это все говорит о том, что никакого большого количества жаждущих попасть в Россию нет. Протест не связан только с тем, что отбирают паспорта. Может быть, это один из элементов того, как поступают по отношению к населению, проживающему в Крыму. Все-таки я уверен, что это не будет носить массовый характер. Это вообще подорвет оккупационную власть в Крыму. Это вид наказания, вид мести", — отметил он.

Кроме того, по его словам, причиной подобных случаев стало то, что в 2014 году оккупанты раздавали паспорта в принудительном порядке.

"Я считаю, что это удивительная история. В свое время, в 2014 году чуть ли не вылавливали в туалетах, и вручали эти паспорта. И даже на моем процессе некоторые наши свидетели говорили, что этот "аусвайс" нам вручали везде, нахально, принудительно. Это было связано с тем, чтобы потом демонстрировать мировому сообществу: смотрите, как много граждан Украины в Крыму готовы продать честь и достоинство, не считаться с ценностями патриотизма". Это носило повальный характер", — добавил он.

Ранее Чийгоз заявлял, что в захваченном Россией Крыму "идет государственный террор".