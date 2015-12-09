Активистка объяснила, зачем жителям Крыма по два паспорта — российский и украинский

Многие жители Крыма еще не потеряли надежду на возвращение оккупированного полуострова в состав Украины, поэтому наряду с выданным окупационными "властями" российским паспортом сохраняют и украинский.

Об этом соучредитель и координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева рассказала на чате в "Главреде".

"У каждого крымчанина зачастую имеются два паспорта — украинский и российский. Но то, что у людей есть российский паспорт, не означает, что они стали меньше любить Украину, или наоборот, любить больше. Российский паспорт в Крыму — это возможность там существовать, ведь ничего без российского паспорта на территории Крыма сделать нельзя: ни сходить в больницу, ни обратиться в суд, ни купить билет на междугородный транспорт", — сетует координатор общественной инициативы.

"Но согласно украинскому законодательству, принимая российский паспорт, граждане Украины не лишаются гражданства Украины, ведь такие документы на территории Украины считаются недействительными. И это абсолютно правильная практика для оккупированных территорий", подчеркнула соучредитель "Крым.SOS" .

Напомним, ранее Ташева рассказала, что многие крымские татары были вынуждены получить российские паспорта, чтобы выжить, оставаясь при этом гражданами Украины, по ее словам многие крымчане российские паспорта называют "аусвайсами".