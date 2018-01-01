В МИД Украины объяснили, когда Киев решит судьбу договора о дружбе с Москвой

Елена Зеркаль рассказала, чего хотела добиться Украина с помощью этого документа – но так и не смогла.

Зеркаль назвала главный недостаток договора о дружбе с Москвой. twitter.com/APUkraine

Киев примет решение о продлении или непродлении договора о дружбе с Москвой на следующие 10 лет до 30 сентября.

Об этом сообщили замглавы МИД Украины Елена Зеркаль и советник главы МИДа Тарас Качка, пишет "Зеркало недели".

По их мнению, документ исчерпал себя.

"Договор о дружбе в свое время выполнил свою миссию, но теперь он исчерпал себя во всех возможных смыслах. Главное — он так и не заставил Россию изменить свое отношение к нам", — утверждают Зеркаль и Качка.

Напомним, ранее нардеп рассказала, сколько на самом деле Украина разорвала соглашений с Россией.