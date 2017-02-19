В Минобороны рассказали о раненых и пропавших без вести силовиках, карта зоны АТО

Традиционно оккупанты активизируются ближе к вечеру, эпизодически применяют минометы и бронетехнику.

Боевик на Донбассе фото: rbc.ua

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 9 военнослужащих получили ранения и травмы, 1 — пропал без вести.

Об этом сообщил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении обстановка не изменилась. В Крымском произошел мощный минометный обстрел со стороны противника. Основные боевые действия, как и раньше, продолжаются в Попаснянском районе. Также враг нарушил режим тишины в Станице Луганской.

Традиционно оккупанты активизируются ближе к вечеру, эпизодически применяют минометы и бронетехнику. Наименьший обстрел продолжается 10-15 минут, самый длинный — больше часа.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 14 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении ситуация под Авдеевкой демонстрирует тенденцию к обострению. Сразу после полуночи боевики начали массированный минометный обстрел, который продолжался около 2 часов. Как потом выяснилось, это была артподготовка перед наступательными действиями. Около 5 утра произошло боестолкновение между силами АТО и боевиками. Бой был достаточно длительным, и завершился удачно для нашей стороны: враг не прошел, украинские войска не понесли потерь.

Потерпев фиаско, боевики усилили минометный обстрел, а также подтянули танки. Огонь велся не менее 5 часов непрерывно.

Во второй половине дня боевики, собравшись с силами и пересчитав потери, попытались еще раз сходить в наступление. Как и утром, огонь велся со стороны Ясиноватой по промзоне. Живую силу врага поддерживали минометы и танки российско-оккупационных войск. Боевые действия продолжались непрерывно 7 часов.

По приблизительным подсчетам, вчера в районе Авдеевки противник выпустил более 300 мин и около 70 танковых снарядов.

Вследствие попадания вражеских снарядов в линии электропередач, город вчера вечером снова был обесточен. Сотрудники полиции круглосуточно патрулируют город.

Одновременно с обострением боевых действий в Авдеевке оккупанты активизировались на других участках фронта, в частности на тех, где обычно боевые действия не ведутся. На Светлодарской дуге, под Горловкой, между Горловкой и Ясиноватой, в Опытном и Песках состоялись мощные многочасовые минометные обстрелы. Оккупанты нагло стреляют и днем, и ночью, нарушая любые договоренности. Украинские войска ведут интенсивный ответный огонь.

Спокойных участков на фронте нет.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошел 41 вражеский обстрел, в том числе 2 боевых столкновения.

На Мариупольском направлении эпицентром боевых действий вчера было Водяное. С самого утра там начались вражеские минометные обстрелы. Уже вечером, кроме минометов, по нашим позициям начала стрелять ствольная и реактивная артиллерия противника. Всего за сутки было выпущено 24 122-мм артиллерийских снаряда, 30 мин и 30 реактивных снарядов из "Града".

Также серия мощных вражеских артиллерийских и минометных обстрелов состоялась в Красногоровке, Новогригорьевке и Павлополе. Во время каждого из них было выпущено несколько десятков мин или снарядов. Мелкие инциденты с применением тяжелого вооружения боевиков произошли по всему фронту. Следует отметить, что агрессивные действия российско-оккупационных войск не были оставлены безнаказанными. Украинские войска открывали ответный огонь.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 50 вражеских обстрелов. Как и на Донецком направлении, спокойных мест на фронте нет.

Напомним, за прошлые сутки в зоне проведения АТО было зафиксировано в общем 105 обстрелов.