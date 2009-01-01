В Нидерландах определились с позицией по ратификации ассоциации Украина—ЕС

Вторая палата парламента Нидерландов имеет достаточно голосов за ассоциацию Украина—ЕС.

УНИАН

Соответствующее обсуждение состоялось в Гааге, 21 февраля, в присутствии премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и министра иностранных дел Берта Кундерса, пишет УНИАН.

В ходе дебатов в парламенте выяснилось, что ассоциацию с Украиной поддерживают коалиционные партии и оппозиционные.

Из сделанных заявлений уже очевидно, что проект закона будет поддержан большинством парламента, который насчитывает 150 депутатов. Так, "за" будут голосовать Народная партия для свободы и демократии (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), которая насчитывает 40 депутатов, Трудовая партия (Partij van de Arbeid (PvdA), которая насчитывает 35 депутатов, Демократы 66 (Democraten 66 (D66) с 12 голосами и Зеленые левые (GroenLinks (GL), которые насчитывают 4 голоса. Таким образом, "за" проголосует 91 депутат.

"Против" будут голосовать (Socialistische Partij (SP) — 15 голосов, Партия свободы (Partij voor de vrijheid (PVV) — 12 голосов и Партия для животных (Partij voor de dieren (PvdD) — 2 голоса. Также против высказались немногочисленные группы, что в сумме дает 53 голоса против. Шесть членов парламента не предоставили свою позицию.

Как известно, голосование законопроекта запланировано на 23 февраля.

Напомним, 16 декабря 2016 года правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

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