В Новоазовске "спецназ" зажал гайки морпехам ДНР — 20 боевиков попали "на подвал"

Боевики "9-го полка" недовольны прибытием кадыровцев из батальона ДНР "Бастион".

Кадыровцы, иллюстрация Reuters

В оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Новоазовске Донецкой области зафиксировано прибытие личного состава и техники одного из подразделений элитного

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, прибывшие боевики (из числа местных жителей Донбасса и российские наемники) одеты в новую форму — камуфляж типа "горка" без шевронов и знаков различия. Часть боевиков в составе батальона — уроженцы Кавказа, носящие бороды, что вызывает массовые слухи среди местного населения о прибытии подразделения "кадыровцев" из РФ.

С момента прибытия боевики совместно с местной "военной комендатурой ДНР" начали осуществлять усиленные меры по контролю за ситуацией в Новоазовске: проверку личных документов и документов на автотранспорт, выявление незаконного ношения оружия, выявление дезертиров, остановку и осмотр автотранспорта и т.д. (в частности, личный состав батальона "спецназа МВД ДНР" с несколькими БТР заступил на дежурство на блокпосты в Новоазовске, Седово и Гусельщиково).

Данные мероприятия проводятся как в отношении гражданского населения, так и в отношении "военнослужащих" дислоцирующегося в Новоазовском районе "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР", что вызывает крайне негативную реакцию у боевиков "9-го полка".

При этом за прошедшие трое суток в "комендатуру" Новоазовска и "на подвал" в Безыменное за различные нарушения было отправлено более 20 боевиков "9-го полка". Среди боевиков "полка" распространяется информация, что указанные действия осуществляются в преддверии "визита важной персоны" в Новоазовск (как указали в частном разговоре представители "чеченцев", ждут "большого гостя из Москвы"), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, 14 января под Новоазовском возник конфликт между "спецназовцами" и "морпехами" ДНР. В результате драки были травмированы 20 "морпехов" (двое в тяжелом состоянии).