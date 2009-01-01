В Раде "оппоблоковцу" отключили микрофон за отказ выступать с трибуны на украинском языке

Балицкий с парламентской трибуны на русском языке выступал об экологической ситуации на Запорожье.

Евгений Балицкий. facebook.com/balytsky.yevhen

Заместитель спикера ВР Оксана Сыроид предложила Балицкому говорить на заседании на государственном языке, поскольку он находится в украинском парламенте, а когда он отказался, ему выключили микрофон, пишет УНИАН.

Балицкий с парламентской трибуны на русском языке выступал об экологической ситуации в Запорожской области.

Напомним, нардепы от "Оппоблока" не в первый раз устраивают провокацию с русским языком. Так, в марте во время выступления в Раде Александр Вилкул говорил на русском языке.

Ранее Сыроид посоветовала нардепу от "Оппоблока" Александру Долженкову выступать на русском языке "в другом парламенте".

Как известно, Кабинет министров утвердил порядок аттестации для претендентов, которые намерены работать на государственной службе, относительно свободного владения украинским языком.

Также стоит отметить, что в июне в Раду внесен доработанный законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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