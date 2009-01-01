В России заочно арестовали и объявили в розыск нардепа Парасюка и еще 3 украинцев

Парасюк, считают в СКР, участвовал в нападении на Генконсульство РФ во Львове и причастен к надругательству над флагом России.

Владимир Парасюк. УНИАН

В России установили, что четверо граждан Украины за нападение на российские дипломатические учреждения в Киеве и Львове в 2014—2016 годах заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Об этом сообщила официальный представитель Следственный комитет России (СКР) Светлана Петренко, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, обвинение заочно предъявлено украинцам Владимиру Романцову, Алексею Бакаю, Владимиру Назаренко и народному депутату Верховной Рады Владимиру Парасюку.

"Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

По данным российского следствия, Романцов, Бакай и Назаренко обвиняются в нападении в 2014 году на посольство РФ в Киеве, умышленной порче имущества российской дипмиссии, а Назаренко — в надругательстве над государственным флагом РФ.

Парасюк же, считают в СКР, участвовал в нападении в марте 2016 года на Генконсульство РФ во Львове и причастен к надругательству над государственным флагом России.

Нардеп уже отреагировал на информацию СКР, пишет Обозреватель.

"Я не первый и не последний против кого они будут применять такие действия. Не нужно акцентировать на этом внимание. Жить дальше. Я в Россию ехать не собираюсь. Касательно международного розыска? Посмотрим, что они предпримут дальше, в какие инстанции они будут подавать документы", — сказал нардеп.

Напомним, в Раде предлагают ограничить права украинцев на выезд в Россию.