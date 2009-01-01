В штабе АТО обвинили боевиков: на Донбассе упорно нарушают "тишину"

За сутки террористы десятки раз открывали огонь из разного оружия, отметили в ведомстве.

Боевики на Донбассе, иллюстрация sprotyv.info

За сутки, 13 февраля, вбоевики 72 раза стреляли, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что противник упорно нарушает "режим тишины", в частности, обстреливает позиции наших бойцов из тяжелого вооружения.

"На Донецком направлении из 122-мм артиллерии террористы обстреляли Пески. Из 120- и 82-мм минометов вели огонь по Невельскому, Верхнеторецкому, Авдеевке и Троицкому", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия били по Зайцево, Пескам, Новолуганскому, Верхнеторецкому, Новоселовке Второй, Луганскому и Невельскому. По последнему населенному пункту работал снайпер.

На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, танков, БМП и БТР злоумышленники обстреливали Водяное, из минометов различных калибров атаковали Павлополь, Красногоровку, Широкино.

Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по Лебединскому, Богдановке, Павлополю и Широкино. Также по Широкино вели огонь из вооружения БМП, работал снайпер.

На Луганском направлении враги использовали 82-мм минометы и гранатометы, обстреливая позиции сил АТО в районе Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской.

Ранее СМИ писали, что под Авдеевкой Донецкой области после значительных потерь ряды противника пополнили наемники с Кавказа — дагестанцы и "кадыровцы". Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.

Видео: Військове телебачення України