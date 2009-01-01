В штабе АТО рассказали хорошие новости с фронта

Вчера террористы уменьшили количество обстрелов позиций защитников Украины.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что террористы уменьшили количество обстрелов позиций наших бойцов, не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.
"Основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются лишь в нескольких точках. Авдеевская промзона и подступы к поселку Водяное — это более 60% от всех случаев открытия огня за сутки", — отметили в пресс-службе.
На Донецком направлении вечером и ночью враг дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе промзоны Авдеевки. Кроме того, гранатометы противника работали у Майорска и Луганского.
На один из таких обстрелов защитники Украины единственный раз за сутки открыли ответный огонь. На Приморском направлении вечером бандиты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.
"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО… В большинстве случаев обстрелы были недолгими и имели откровенно провокационный характер", — добавили в штабе.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 14-20 августа были уничтожены 30 боевиков, а 51 — получил ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.