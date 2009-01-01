В штабе АТО рассказали хорошие новости с фронта

Вчера террористы уменьшили количество обстрелов позиций защитников Украины.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 27 августа, вбоевики 22 раза нарушили, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы уменьшили количество обстрелов позиций наших бойцов, не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.

"Основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются лишь в нескольких точках. Авдеевская промзона и подступы к поселку Водяное — это более 60% от всех случаев открытия огня за сутки", — отметили в пресс-службе.

На Донецком направлении вечером и ночью враг дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе промзоны Авдеевки. Кроме того, гранатометы противника работали у Майорска и Луганского.

На один из таких обстрелов защитники Украины единственный раз за сутки открыли ответный огонь. На Приморском направлении вечером бандиты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО… В большинстве случаев обстрелы были недолгими и имели откровенно провокационный характер", — добавили в штабе.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 14-20 августа были уничтожены 30 боевиков, а 51 — получил ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України