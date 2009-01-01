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В штабе АТО рассказали хорошие новости с фронта

Сегодня, 07:52

Вчера террористы уменьшили количество обстрелов позиций защитников Украины.

Боевик
Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters
За прошлые сутки, 27 августа, в зоне АТО на Донбассе боевики 22 раза нарушили "режим тишины", потерь среди украинских воинов нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы уменьшили количество обстрелов позиций наших бойцов, не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.

"Основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются лишь в нескольких точках. Авдеевская промзона и подступы к поселку Водяное — это более 60% от всех случаев открытия огня за сутки", — отметили в пресс-службе.

На Донецком направлении вечером и ночью враг дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе промзоны Авдеевки. Кроме того, гранатометы противника работали у Майорска и Луганского.

На один из таких обстрелов защитники Украины единственный раз за сутки открыли ответный огонь. На Приморском направлении вечером бандиты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО… В большинстве случаев обстрелы были недолгими и имели откровенно провокационный характер", — добавили в штабе.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 14-20 августа были уничтожены 30 боевиков, а 51 — получил ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Авдеевка, промзона
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