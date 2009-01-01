В штабе АТО рассказали об очень неспокойной обстановке в Авдеевке

Всего в Авдеевке вчера произошло 12 вражеских обстрелов.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет УНИАН.
"Как и прежде, очень неспокойная обстановка остается в Авдеевке. Боевые действия там вчера начались около часа ночи и с короткими перерывами продолжались до позднего вечера", — отметил он.
По его словам, всего в Авдеевке вчера произошло 12 вражеских обстрелов и, в частности, в пяти случаях российско-оккупационные войска применяли минометный огонь.
"И при этом выпустили в сторону позиций сил АТО 30 минометных боеприпасов. Огонь противник вел сразу с четырех различных направлений", — отметил Мотузяник.
Напомним, в штабе АТо ранее сообщали, что уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций ВСУ.